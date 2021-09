Svekker tilliten til en god ordning

Beredskap i Trondheim: Oppsiktsvekkende at forslaget ble nedstemt!

Aftenposten avslørte søndag at ifølge Folkeregistret bodde Kjell Ingolf Ropstad hjemme hos sin mor og far på Sørlandet helt til i fjor. Da var han 35 år gammel og hadde i mange år vært etablert med familie i Oslo. Der har han helt siden 2009 bodd i en bolig som Stortinget har betalt.

Stortinget har en ordning med at representanter som bor mer enn fire mil fra hovedstaden, får dekket bolig mens de sitter på Stortinget. Ordningen er viktig fordi den gjør det mulig for folk som er bosatt over hele landet å bli stortingsrepresentanter, samtidig som de kan holde kontakt med valgdistriktet de representerer.

Problemet med Ropstad er at han bodde hos foreldrene bare på papiret. I realiteten bodde han i Oslo og hadde derfor ikke behov for at Stortinget dekket pendlerleilighet. Mens han bodde gratis, eide han dessuten halvparten av en tomannsbolig på Lillestrøm som han leide ut og tjente penger på. Dette er svært uheldig. Ropstad burde hatt skamvett nok til å melde flytting til Oslo i det øyeblikk han etablerte seg der.

Det er ikke sikkert saken får alvorlige konsekvenser for ham. Foreløpig er det uklart om han har brutt noen formelle regler. Saken er likevel en alvorlig ripe i lakken. Statsminister Erna Solberg (H) er også kritisk til det han har gjort. Ropstad selv har beklaget, men han har også sagt til Aftenposten at han «kan forstå at ordningen kan oppfattes som urettferdig». Det er ikke ordningen som er problemet. Det kritikkverdige er måten han benyttet seg av den på.

I tillegg har Dagens Næringsliv i det siste skrevet om flere statsråder som har fått etterlønn, også når de har gått videre til godt betalte jobber. Erna Solberg vil nå stramme inn på etterlønnsordningen. Ropstad-saken tyder på at selv om politikerne har et eget ansvar for å opptre redelig, må det også kontrolleres nærmere at stortingsrepresentantene ikke utnytter ordningen med betalt bolig.

