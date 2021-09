Vi trenger tøffere tiltak mot festbråk

På NTNU er det nesten like vanskelig å bli gymlærer som lege

Saken oppdateres.

Alle, også unge voksne og studenter, må vise hensyn til naboene. Når enkelte dessverre ikke gjør det, må politiet bli hardere i klypa.

Etter at vi alle har levd med strenge begrensninger i lang tid, forstår vi at mange, ikke minst unge og uetablerte, har behov for å møtes og ta en fest. Men festingen vi har sett de siste ukene, må dempes kraftig.

Situasjonen er ekstra ille på Møllenberg, der studentene dominerer fullstendig i mange bygårder. Adresseavisen avdekket allerede i 2018 at halvparten av huseierne på Møllenberg ikke bor der selv. Mange av dem leier ut store hybelhus.

Hybelutviklingen på Møllenberg og i andre sentrale bydeler er den dypereliggende årsaken til festbråket. Politikerne har forsøkt å stoppe utviklingen, men må nok ta enda en runde for å se hva de kan gjøre. Huseiere som har bygget om vanlige familieleiligheter til hybelkollektiv, har også et ansvar for hvordan leietakerne oppfører seg.

Når svært mange i en bydel er studenter og andre unge som bare skal bo der i kort tid, er det lett at de glemmer at det finnes vanlige familier i nabolaget. Men det er en stor påkjenning å bli fratatt nattesøvnen, og naboene har god grunn til å være rasende. Politiet burde slått hardere ned på bråket for flere uker siden.

Onsdag var det et møte mellom blant andre politiet, kommunen, NTNU, studentene og etablerte beboere der de diskuterte problemet. Etterpå sa politiet til Adresseavisen at de nå snakker med hybelboerne i de gårdene der det har vært mest festing. Politiet skal også, sammen med folk fra kommunen, føre strengere kontroll med det som skjer i helga.

Det gjenstår å se om det hjelper. Hittil er bare to personer blitt anmeldt etter festbråk. Hvis advarsler og flere kontroller ikke får slutt på festingen, må politiet bruke hardere virkemidler. Det kan også bli nødvendig å bøtelegge flere bråkmakere.