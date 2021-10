Verdifullt politiarbeid i Trøndelag

Taxikaos rammer fortsatt hundrevis av barn: Her hentes Benjamin (5) og Karan (6) 52 minutter for seint

Solgt 900 000 over takst: - Flere meglere må innrømme feil og si at de har bomma på pris

Valgfrihet for foreldre er et gode som må bevares

Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte torsdag at en trøndersk mann i 40-åra er pågrepet og satt i varetekt, mistenkt for bestillingsovergrep mot barn på nettet. Politiet i Trøndelag har hatt flere slike saker i det siste, og det vil sannsynligvis komme flere.

Tidligere i september pågrep politiet to menn i 50-åra. Den ene er siktet for å ha medvirket til voldtekt av barn under 14 år på Filippinene. Den andre er siktet for framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn.

Etterforskningen av slike saker er svært viktig. Ofrene er som regel fattige barn i land langt unna. Som politiadvokat Marte Myre Linberg sier til Adresseavisen: - Vi vil stoppe dem som forgriper seg mot de mest sårbare av de sårbare i andre land.

LES OGSÅ LEDEREN: Politiet trenger flere fagfolk i kampen mot datakriminalitet

Vi setter stor pris på at slike saker nå blir høyt prioritert. Trøndelag politidistrikt fortjener ros for innsatsen de gjør. Den avtroppende regjeringens satsing på kampen mot overgrep på nett må videreføres.

Etterforskningen av nettovergrep mot barn skjer særlig gjennom prosjektet Oscar, ei etterforskningsgruppe som ble opprettet etter at politidistriktet søkte og fikk 3,2 millioner kroner på det reviderte nasjonalbudsjettet. Politireformen har fått kritikk for å gjøre politiet mindre tilgjengelig i flere lokalsamfunn. Samtidig prioriteres den digitale etterforskningen høyere. Det er helt nødvendig i en verden der kriminaliteten har endret seg mye de siste åra.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: De la ned 126 politikontor, men kalte det en «nærreform»

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, en knallhard kritiker av politireformen, sa i august at han allerede neste år vil starte etableringen av 20 lensmannskontor og det han kaller politiposter. Vi er enig med Vedum i at politiet skal være til stede der folk bor, men tviler på at gjenåpning av nedlagte lensmannskontor er veien å gå.

Det verdifulle arbeidet med digital etterforskning i Trøndelag politidistrikt viser at politireformen gir gode resultater på viktige områder.