Verden må ikke svikte afghanerne

- Mistenker at nasjonale myndigheter ikke har noen plan for de under 12 år

Saken oppdateres.

Det er snart to måneder siden den afghanske regjeringen gikk av etter Talibans lynkrig. Nå er situasjonen prekær: Halvparten av den afghanske befolkningen står i fare for hungersnød. Helsevesenet har kollapset. Temperaturene synker, og ifølge Flyktninghjelpen har afghanere allerede begynt å fryse i hjel. Nå må verdenssamfunnet stille opp, slik vi lovet da vi trakk oss ut av landet etter 20 års krig.

300 000 har flyktet til Iran etter at Taliban tok makten, og det forventes at masseflukten vil fortsette utover vinteren. Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, forteller til VG at den økonomiske kollapsen er hovedgrunnen til at så mange nå flykter.

Den 20 år lange militære intervensjonen i Afghanistan, med USA og Nato i spissen, endte i en gedigen fiasko da Taliban tok over landet på bare noen uker. I tillegg til sult og økonomisk krise, trues nå barns rett til utdanning og grunnleggende rettigheter for kvinner. Nød og sult presser fattige familier til å selge småjentene sine til framtidige ekteskap. Før helgen kom den første rapporten om at en kvinnesaksforkjemper er skutt og drept. Samtidig øker volden mellom Taliban og IS. I verste fall kan det utvikle seg til en ny krig i det krigsherjede landet.

Norge og mange andre land stoppet bistanden til Afghanistan etter at Taliban tok over makten i landet. Onsdag ettermiddag kunngjorde regjeringen at Norge gjenopptar bistanden til landet - nå via ikke-statlige organisasjoner. Det er et viktig steg i riktig retning, og vi håper flere andre land gjør det samme.

Som alltid er det sivilbefolkningen som betaler den største prisen. Verdenssamfunnet må finne måter å legge press på Taliban, uten at det rammer sivilbefolkningen. Vi må støtte dem som fortsatt kjemper for likestilling og menneskerettigheter i landet. Ikke minst må verdenssamfunnet bidra med rask og omfattende hjelp til de millioner som står i fare for å dø av sult og sykdom.

Vi må også stille opp for Pakistan og Iran, hvor 90 prosent av afghanske flyktninger befinner seg. Ifølge Egeland vil de fleste som flykter nå, videre til Europa. «Ute av syne, ute av sinn»-taktikken vil derfor ikke fungere lenge.

