Uverdig spill med menneskeliv

Saken oppdateres.

På et marked i byen Sulaimaniya i Nord-Irak roper gateselgerne «klær, gode klær for snøen i Hviterussland!» Det gjør de fordi regimet i Minsk ifølge en rekke kilder har lokket flyktninger og migranter til Hviterussland som del av en kynisk plan. Målet er blant annet å presse EU til å lempe på sanksjonene mot landet.

– Vi har stoppet narkotika og migranter. Nå får dere ta hånd om dem selv, sa Aleksandr Lukasjenko i slutten av mai, da EU ytterligere strammet inn straffetiltakene mot det autoritære regimet. Kort tid etter kom flere tusen migranter seg inn til EU via Hviterussland. Flere av dem har fortalt om hvordan Hviterussland tilbyr visum, arrangerer pakketurer og deretter transport til grensa mot EU-land i øst.

Tusenvis av irakere og folk fra andre nasjoner har latt seg lokke. Mange av dem har lånt store summer og solgt alt de eier. Noen er reelle flyktninger, andre ser ingen fremtidsutsikter i hjemlandet. Alle drømmer de om et bedre liv i Europa. På grensen mellom Hviterussland og Polen er vi nå vitne til hvordan denne drømmen knuses. Overlatt til seg selv, i det iskalde skogsområdet, forsøker fortvilte mennesker å komme seg videre inn i EU. Noen av dem skal ha kastet stein mot polske vakter, og fikk vannkanoner og tåregass i retur. Så langt er rundt ti personer funnet døde i grenseområdene. Hjelpeorganisasjoner frykter at flere vil fryse ihjel når vinteren setter inn for alvor.

Det som nå pågår kalles «hybrid krigføring,» der migranter brukes i et forsøk på å destabilisere EUs yttergrense. EU-kommisjonen vurderer å straffe flyselskapene som bidrar til migrasjonen, og EU-topper har reist rundt i Midtøsten for å hindre at mennesker drar til Minsk. Som Dagbladet skriver, viser dette at forsøket på å skape splid i EU ser ut til å mislykkes. Polen, som tidligere har vært i konflikt med EU over nettopp migrantspørsmål, ser nå nytten av medlemskapet.

Men det hjelper ikke dem som nå har slått leir på grensa. EU og nabolandene må i første rekke sørge for at nødhjelpen kommer fram. Deretter må de få sine asylsøknader behandlet. De som ikke har krav på opphold, må sendes tilbake på en verdig måte. Lukasjenko må stilles til ansvar.