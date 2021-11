Hun gjorde Norge mer anstendig

Black week: Her er fem råd for ikke å bli lurt

Saken oppdateres.

Det var 16 år gamle André Bakken-Lomheim fra Melhus som skrev teksten. I går, samme dag som Adresseavisen hadde et stort bilde av ham på første side, kom nyheten om at Kim Friele er død, 86 år gammel. Hun skal ha en stor del av takken for at Norge har «kommet et godt stykke på veien». Nå er det de unge som tar kampen videre.

- Er det rettferdig at man ikke blir akseptert av samfunnet hvis man er seg selv, spør André Bakken-Lomheim. Kim Friele tenkte nok omtrent det samme da hun startet kampen for homofiles rettigheter. For snart 60 år siden var hun en av de aller første kvinnene i landet som åpent fortalte at hun var homofil.

Deretter ledet hun homoorganisasjonen Det norske forbundet av 1948 fra 1966 og satt som generalsekretær til 1989. Hun sto i spissen for arbeidet som førte til at seksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert så sent som i 1972. I dag er det vanskelig å forstå at homofili faktisk var straffbart helt fram til 70-tallet.

LES OGSÅ PORTRETTINTERVJUET MED FRIELE: Homohøvdingen

Homokampen har tatt sjumilssteg de siste tiåra. For eksempel møtte Wenche Lowzow, som var gift med Friele inntil hun døde i 2016, mye motstand da hun i 1977 ble den første åpent homofile stortingsrepresentanten, for Høyre. I dag er det ingen som leer på øyelokket over at toppolitikere er homofile.

- Hun er nok den personen som har betydd mest for homofile i Norge, sier tidligere helseminister Bent Høie (H) og får full støtte av kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Da Jens Stoltenberg (Ap) var statsminister, sa han at Kim Friele gjorde Norge til et mer anstendig samfunn. Friele blir stående som en bauta i nyere, norsk historie.

Samtidig er det viktig å huske at kampen ikke er over. Nå er det nye generasjoner og folk som André Bakken-Lomheim som fører kampen videre. De har mye inspirasjon å hente hos Kim Friele.