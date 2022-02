For tidlig å avlyse eksamen

Media får skylda for å svartmale. Og jeg skjønner at folk får et negativt inntrykk

På grunn av pandemien ble eksamen i videregående skole og tiende klasse avlyst både i 2020 og 2021. Det mener vi var fornuftig, siden skolene ble rammet av strengt smittevern.

Nå er situasjonen annerledes. Skolehverdagen er i ferd med å bli mer normal, og regjeringen har gitt beskjed om at de vil legge fram «betydelige lettelser» under en pressekonferanse tirsdag kveld. De vil særlig ta hensyn til barn og unge.

Det bør også være mulig å utforme oppgavene og organisere gjennomføringen slik at det blir tatt hensyn til den tida skolene har vært gjennom. Derfor er vi overrasket over at Utdanningsdirektoratet mandag gikk inn for å avlyse årets eksamener.

Det er på tide å ta hverdagen tilbake, ikke minst i skolen. Hvis koronasituasjonen skulle forverre seg kraftig igjen, er det mulig å gjøre en ny vurdering.

Et godt argument mot å gjennomføre eksamen er at smittesituasjonen og smittevernet har vært svært ulikt omkring i landet. Særlig i Oslo, men også i andre store byer er skolene og undervisningen blitt rammet hardere enn i mange andre kommuner.

Skolehverdagen var likevel ganske normal fra slutten av september til midten av desember. Perioden med rødt nivå i videregående skoler var relativt kort. Situasjonen framover vil etter alt å dømme bli ganske annerledes enn den var i 2020 og 2021.

Elevene som hadde det vanskelig på forhånd, er blitt hardest rammet av hjemmeskole og digital undervisning. Det bør skolene arbeide hardt med å motvirke de neste månedene. Men eksamen er viktig på flere måter. Det skaper motivasjon for skolearbeidet. Nøytrale sensorer tar ikke hensyn til tidligere prestasjoner, og elever fra ulike skoler får sammenliknbare karakterer. Etter avlyste eksamener i to år, bør regjeringen gjøre det som er mulig for å unngå at det skjer enda en gang.