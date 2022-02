Vi ønsker hen hjertelig velkommen

Meteren fjernes for studenter: - Veldig bra at vi endelig kan møtes

Denne uka kom nyheten om at Språkrådet er innstilt på å gjøre ordet «hen» til et tredje personlig pronomen på norsk. Det innebærer at ordet i løpet av året kan bli en del av offisiell norsk språkbruk. Vi ønsker initiativet velkommen. Et personlig, kjønnsnøytralt pronomen vil gjøre språket mer presist og sørge for at offisiell språknorm reflekterer samfunnsutviklingen, slik moderne og levende språk alltid har gjort.

Det var seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims, som i et intervju med Blikk slapp nyheten om et rettskrivingsforslag som vil bli sendt ut på høring. Forslaget går ut på at ordet får samme status som tredjeperson pronomen som han og hun har i dag. Ordet har to betydninger: Det kan brukes om en person som ikke definerer seg som hun eller han, eller det kan brukes som et kjønnsnøytralt ord i sammenhenger hvor kjønn er ukjent eller irrelevant.

Det er ikke ofte vi får nye pronomen i norsk språk. Mange vil mene det er på høy tid at et ord som mange har brukt lenge får offisiell godkjennelse av Språkrådet. Andre vil mene det er såkalt «woke» og et knefall for mer kjønnsforvirring i samfunnet. Ordet ble lansert i Sverige så tidlig som i 1966, og ble i 2015 tatt inn i Svenska Akademiens ordliste. I Sverige raste diskusjonene mye hardere om ordet før det ble tatt inn i offisielt språk enn i tida etter. Slik vil det nok bli her også.

Prosessen på veien til at hen blir en del av offisielt norsk språk, skjer samtidig med at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har satt i gang en utredning av modeller for et tredje juridisk kjønn. Det nok tegn i tida. Samtidig er det helt vanlig at språket går foran i samfunnsutviklingen. Det er språkbrukerne og ikke Språkrådet som styrer språkbruken. Økt bruk av og bruk for ordet hen, gjør at Språkrådet nå ser annerledes på denne saken enn for bare få år siden.

De som kjemper mot nye ord i språket, ender som regel på den tapende side av historien. Nye ord i offisielt norsk språk er en berikelse og ikke et tap. Det eneste ordet som med god grunn kan føle seg litt truet, er det lett antikverte «vedkommende». Det kan i de fleste tilfeller med fordel erstattes med hen.