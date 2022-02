Sviende kritikk mot boligblokk

Over 120 pågrepet i koronademonstrasjon i New Zealand

Adresseavisen meldte tirsdag at Statsforvalteren delvis har opphevet byggetillatelsen som bygningsrådet i Trondheim ga sist høst.

Statsforvalteren i Trøndelag mener byggesakskontoret ga flere dispensasjoner fra reguleringsplanen som ikke var godt nok begrunnet. Statsforvalteren påpeker blant annet at det er kvikkleire i området og at kommunen selv må påse at det ikke blir bygget på utrygg grunn. De problematiserer også tillatelsen til flatt tak og parkeringskjeller.

Etter Statsforvalterens avgjørelse må saken tilbake til ny behandling i kommunen. Dermed oppstår det forsinkelser og usikkerhet blant de 112 som hittil har kjøpt bolig i prosjektet.

Men det er viktig at alle sider ved utbyggingen blir belyst. Statsforvalterens innsigelser er en sviende kritikk som først og fremst rammer byggesakskontoret i kommunen. De burde forsikret seg om at alt det formelle var i orden før de ga tillatelse.

Klager fra naboene var årsaken til at saken i det hele tatt kom til politisk behandling. Vi stusser over at utbyggingen ikke ble politisk behandlet tidligere i prosessen, for prosjektet har flere problematiske sider.

Det innebærer blant annet at den gamle margarinfabrikken i Frostaveien blir revet, noe Byantikvaren har vært imot. Det er også problematisk at blokkene inneholder mange små leiligheter som passer best for enslige eller par.

Området har allerede en sterk overvekt av studenter og andre unge beboere og trenger en mer mangfoldig befolkningssammensetning. Strøket trenger ikke flere blokker der mange av leilighetene er svært små.. Som så ofte ellers var det Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som sa ja i bygningsrådet.

Det er svært viktig at Trondheim vokser mest i sentrum, slik at byen ikke eser utover et enda større område. Men hva som blir bygget er minst like viktig som at det blir bygget.