Kina fikk speile seg i OL-glansen

Saken oppdateres.

Før OL tok flere til orde for å boikotte lekene i Beijing. Det ble rapportert om grove brudd på menneskerettighetene mot uigurene i Xinjiang, inkludert beskyldninger om folkemord. I tillegg strammet kinesiske myndigheter stadig grepet om demokratibevegelsen i Hongkong, mens undertrykkelsen av tibetansk kultur fortsatte ufortrødent videre.

Forslag om å ikke delta i protest mot det kinesiske diktaturet ble raskt parkert, både i Norge og internasjonalt. Land som USA, Storbritannia, Kanada, Australia og Litauen valgte å ikke sende offisielle representanter til OL, en såkalt diplomatisk boikott.

Heller ikke en slik markering var aktuell for den norske regjeringen. På spørsmål fra Venstres partileder Guri Melby, svarte kultur- og idrettsminister Anette Trettebergstuen (Ap) at Norge ikke har noen tradisjon for diplomatisk boikott av idrettsarrangement, og at regjeringen har mer tro på dialog enn boikott som virkemiddel.

LEDER: Et pinlig knefall for Kina

Nå som OL i Beijing er over kan vi konstatere at det aldri ble noen høylydt dialog om menneskerettighetenes kår i Kina. Vi har ikke registrert kritikk mot regimet, verken fra offisielt hold eller fra noen av utøverne eller idrettsforbundene som deltok. I media har jakten på olympiske medaljer, med noen hederlige unntak, overskygget det aller meste. Rettighetshaver Discovery jubler over gode seertall, heller ikke tv-publikum sviktet lekene i Kina.

Språkrådet kåret i fjor «sportsvaske» som årets nyord. Sportsvasking er når autoritære regimer bruker høyprofilerte idrettsarrangementer til å forbedre sitt rykte. OL i Kina og fotball-VM senere i år er stjerneeksempler på slik vasking.

I mars skulle Trettebergstuen selv reise til Paralympics. Hun hadde ingen planer om å møte kinesiske myndigheter under oppholdet. Nå har hun avlyst turen på grunn av koronasituasjonen.

Dermed slipper hun, beleilig nok, å ta oppvasken for den manglende dialogen om Kinas brudd på menneskerettighetene.