Endelig viser regjeringen handlekraft

Saken oppdateres.

Regjeringen har fått kritikk for at de har reagert langsomt etter at Russland invaderte Ukraina. Det gjelder både levering av våpen og annet utstyr til Ukraina og organiseringen av hvordan Norge skal ta imot flyktninger.

Fredag kom de på banen. De vil styrke Forsvaret og den sivile beredskapen med 3,5 milliarder kroner i år. De legger også planer for at Norge kan ta imot opptil 100 000 flyktninger.

Utlendingsdirektoratet har anslått at det kan komme 35 000 flyktninger til Norge i 2022, 30 000 av dem fra Ukraina. Tallet er svært usikkert. Det kan komme atskillig færre, men også langt flere. Det er uansett viktig at Norge er forberedt på at tallet kan bli høyt.

Mye avhenger nå av tempoet i kommunene. Trøndelag har så langt vært på etterskudd i planleggingen. Vi regner med dette kun skyldes praktiske forhold og at det ikke er noe i veien med gjestfriheten. Trønderske kommuner må i hvert fall få opp farten nå når regjeringen endelig gjør det.

Det er også positivt at Forsvaret i løpet av kort tid får et betydelig løft, særlig i Nord-Norge. Tre milliarder kroner kan bety at de mest prekære svakhetene blir utbedret raskt. Samtidig er det viktig at innsatsen mot cyberangrep blir styrket og at Sivilforsvaret får en halv milliard kroner. Vi håper dette er et signal om at også regjeringens langtidsplanlegging av Forsvaret blir mer ambisiøs.

Vi støtter i tillegg at sanksjonene mot Russland skjer i tett samarbeid med EU. Samtidig er det riktig at Norge i motsetning til EU lar være å blokkere russiske medier. Som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier: – Desinformasjon bør så langt som mulig møtes med kildekritikk, ikke sensur.

Vi håper regjeringens mer offensive politikk i forbindelse med krigen i Ukraina ikke bare er et blaff. Situasjonen endrer seg raskt. Da kan ikke regjeringen nøle med å iverksette de tiltak som trengs.