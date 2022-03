Flott hyllest til byens største kunstner

Saken oppdateres.





Fredag fikk Liv Ullmann heder i verdensklasse. Det amerikanske filmakademiet hyllet henne med en æresoscar før søndagens store show i Los Angeles, det 94. i rekken. Det er fortsatt mange i Norge som ikke har skjønt hvor stor og enestående Liv Ullmann er som filmkunstner. Den svært prestisjetunge prisen er derfor en betimelig påminnelse om det og en anledning til å hylle Trondheims kanskje største kunstner.

Det er et stort løft for norsk film at Joachim Triers «Verdens verste menneske» i år er nominert til hele to Oscar-priser, en av dem i konkurranse også med de amerikanske filmene. Liv Ullmann ble to ganger nominert til beste kvinnelige hovedrolle i konkurranse med amerikanske filmstjerner, for Jan Troells «Utvandrerne» i 1973 og Ingmar Bergmans «Ansikt til ansikt» i 1977. De ni filmene Ullmann gjorde med Ingmar Bergman og de to med Jan Troell i perioden 1966–78, gjør at hun i filmverden har fortjent status som en av tidenes største europeiske filmskuespillere. I moden alder har hun også markert seg internasjonalt som filmregissør.

Lenge var Liv Ullmann i langt større grad ansett som en kunstner av verdensformat i utlandet enn i Norge. Filmregissør Erik Poppe sa til NTB i går at Ullmann er en av tidenes mest undervurderte kunstnere i Norge. I Trondheim ble hun riktig nok æresborger i 1994 og æresdoktor ved NTNU i 2006. Likevel er det synd at ikke Ullmann er brukt mer av norsk film og norsk teater opp gjennom åra. Noe av grunnen til at det har tatt tid før hun ble profet i eget land, er nok at hennes udødelige prestasjoner var i internasjonale filmer av typen som kan kalles filmkunst med stor K, snarere enn lett underholdning.

Æresprisene til Oscar veier tyngre enn de fleste ærespriser. De gis til store filmkunstnere som åpenbart burde ha fått én eller flere oscarpriser tidligere. Blant dem som har fått prisen før Liv Ullmann, er lysende filmnavn som Charlie Chaplin, Buster Keaton, Federico Fellini, Akira Kurosawa, Robert Redford og David Lynch. Liv Ullmann hører hjemme blant dem og selve toppene i filmverden. Det trenger man altså ikke være fra Trondheim for å se.