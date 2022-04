Seier med bismak for Macron

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Saken oppdateres.

Lettelsen i EU og Nato er stor etter at Frankrikes sittende president Emmanuel Macron ble gjenvalgt søndag. Det har ikke manglet på advarsler om hva som ville skje med samarbeidet i EU, og med demokratiet i Frankrike, dersom utfordreren Marine Le Pen vant valget. Macron vant, men Le Pen fra det ytterliggående høyrepartiet Nasjonal samling gikk kraftig fram fra forrige valg. Det må være en vekker, ikke bare for den franske presidenten, men for liberale demokratier over hele Europa.

I 2017 var Macron en spennende nykommer i fransk politikk, og i andre valgrunde fikk han over 66 prosent av stemmene. I sin første tale som nyvalgt president sa Macron den gang at han hadde respekt for sinnet og misnøyen han mente Le Pens oppslutning var et uttrykk for. Han lovet deretter at han i de neste fem årene skulle gjøre alt i sin makt for at velgerne ikke skulle ha grunn til å stemme på ytterliggående partier.

Det løftet holdt han ikke. Mens Macrons oppslutning krympet til 58,5 prosent av stemmene i årets valg, styrket Le Pen seg og fikk en oppslutning på 41,5 prosent. Det er verdt å merke seg at også mange unge stemte på den høyrepopulistiske kandidaten. Samtidig var valgdeltakelsen kun 72 prosent og dermed den laveste på over 50 år.

Le Pens fremgang og den lave valgdeltakelsen kan delvis forklares med at mange franskmenn føler seg glemt av Macron. Det er bare fire år siden protestbevegelsen De gule vestene demonstrerte over hele Frankrike med krav om billigere drivstoff og lavere levekostnader. Macrons motstandere hevder at han først og fremst fører en politikk som tjener middelklassen i storbyene, mens distriktvelgere og folk med dårlig råd har fått det verre.

I sin tale valgnatta gjentok Macron løftet fra 2017 om å lytte til dem som hadde stemt på Le Pen. Denne gang må han levere. Som her hjemme opplever franskmenn at alt fra drivstoff til mat blir dyrere. Macron må føre en fordelingspolitikk som gjør livene til folk bedre. Kun da kan han lykkes med å stoppe veksten til ytre høyre.