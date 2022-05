Tyrkia må presses på pressefrihet

Uro for at vi får en striglet bydel for de med velfylt lommebok

I dag markeres den internasjonale dagen for pressefrihet. Dagen skal minne oss på forpliktelsen enhver stat har til å verne om pressefriheten og viktigheten av en fri og uavhengig presse.

Norge er ifølge pressefrihetsindeksen til Reportere uten grenser det landet i verden som gir best beskyttelse av pressefriheten. Det kan vi nordmenn være stolte av. Men topplasseringen forplikter. Vi må bruke posisjonen til å presse andre land, også våre allierte, som knebler journalister og svekker ytringsfriheten.

Det journalistiske arbeidet for å informere befolkningen, avdekke maktmisbruk, fremme debatt og kritisere offentlige myndigheter er noe vi i Norge nesten tar for gitt. Slik er ikke hverdagen for journalister og innbyggere i alle land. Også land som kaller seg demokratier på papiret, holder pressen nede. Tyrkia er ett av disse landene. Nato-landet har i lang tid utviklet seg i autoritær retning. I president Recep Tayyip Erdoğans demokratiske republikk er pressefriheten under konstant angrep. En tredel av alle fengslede journalister i verden sitter fengslet i Tyrkia.

Mer enn 120 journalister og andre ansatte i mediebransjen er varetektsfengslet, og myndighetene har stengt opptil 180 mediehus, aviser, TV- og radiokanaler og forlag siden 2016. Den siste i rekken av dømte meningsytrere i Tyrkia er menneskerettsaktivisten, forlagsmannen og filantropen Osman Kavála, som tidligere i april ble dømt til livstid i fengsel.

FN-dagen for pressefrihet markeres også for å hedre de som har mistet livet, blitt fengslet eller opplevd trusler og vold i sitt virke som journalister, som Kavála. Da livstidsdommen mot ham ble kjent, skrev utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på Twitter at hun var dypt bekymret. Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock krevde en umiddelbar løslatelse, ifølge NTB. Vi forventer at Norge og andre Nato-land fortsetter å legge press på Tyrkia, både i denne saken spesielt og for større pressefrihet generelt.