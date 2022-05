Mørkemenn viser sitt sanne ansikt

Betalte firedobbel pris for konsertbilletter: - Jeg burde skjønt at dette var svindel

Saken oppdateres.





Selfiebildene på Twitter av Taliban i privatfly på vei til forhandlinger i Norge i vinter, fikk mye oppmerksomhet og skapte debatt. Vi skrev da på lederplass at forhandlinger gir en mulighet til å øve press. Vi støttet utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) krav om at Taliban må bidra til å dekke afghaneres grunnleggende behov og beskytte og fremme rettighetene til alle afghanere. Dessverre ser det ut til at bevegelsens PR-stunt var nettopp det og at den fundamentalistiske bevegelsens kvinnesyn ikke har utviklet seg siden sist de styrte i Afghanistan.

I løpet av de siste dagene har det kommet nyheter fra den islamistiske bevegelsen som innebærer dramatiske tilbakeslag for kvinners situasjon i det hardt prøvede landet. I helga beordret Talibans øverste leder Haibatullah Akhundzada at kvinner i Afghanistan må bære heldekkende burka i offentligheten. Den heldekkende kvinnedrakten med en heklet åpning for øynene var også påbudt da Taliban hadde makten i Afghanistan fra 1996 til 2001.

I tillegg til beordring om burka, har Taliban bedt kjørelærere i landets mest liberale by Herat om å slutte å utstede førerkort til kvinner, melder NTB. Disse forsøkene på å begrense kvinners rettigheter og bevegelsesfrihet viser at Afghanistan har mer å stri med enn den økonomiske og humanitære krisen som preger landet sterkt. De bekrefter også til fulle at Taliban representerer et undertrykkende regime, som gir begrepet mørkemenn et sørgelig aktuelt innhold.

Tidligere diplomat og spesialutsending for FN i Afghanistan, Kai Eide, sier til NRK at de skjerpede kvinnefiendtlige tiltakene synliggjør en intern maktkamp i Taliban-bevegelsen. Den mest konservative fløyen eller «landsby-Taliban», ser nå ut til å være førende. Norge bør markere sin avsky mot en utvikling i feil retning og legge mer press på Taliban. Ifølge regjeringen går det ingen norske penger til Taliban. Det er bra. Den norske støtten til sivile i Afghanistan går gjennom FN, Verdensbanken og frivillige organisasjoner. Sivilbefolkningen, og særlig de afghanske jentene og kvinnene, trenger vår støtte.