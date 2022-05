Skandaløs statlig lønnsfest på toppen

Saken oppdateres.





Avsløringene i Dagens Næringsliv og Bergens Tidende om pensjon, lønn og andre ytelser til toppledere i selskaper hvor staten har eierandel, bør få følger. De står i grotesk kontrast til innstramminger og oppfordring til nøkternhet som mange ansatte i offentlige virksomheter møter for tida. Uhemmet lønnsfest på toppen og bevisst omgåelse av statlige retningslinjer bør få konsekvenser for styreledere og styremedlemmer. Saker som dette bidrar til å svekke «den norske modellen» for lønnsdannelse og fordeling.

I 2015 gjorde næringsminister Monica Mæland(H) et fornuftig grep ved å sette et tak på 12 G for pensjonsgivende lønn for ledere i selskap med statlig eierandel. Det utgjør i dag 1,34 millioner kroner. Toppledernes pensjonsordning skal ellers være som for andre ansatte i selskapet. Det er ikke tilsvarende tak på lønn. Dagens Næringsliv har avslørt hvordan ledere i slike selskap har fått opp til 2,5 millioner kroner ekstra i årlig lønn som kompensasjon for at de ikke får pensjonssparing av lønn over 1,34 millioner.

I mediebransjen har det lenge vært en morsomhet at Aftenpostens grafiske klubb i sin tid klarte å forhandle fram et tillegg for «kompensasjon for bortfall av ulempe». Måten styrene i helt eller delvis statseide selskap har delt ut kompensasjon for bortfall av fordel på, framstår som en illojal omgåelse av intensjonen i retningslinjene. Mens grafikerne i det minste sørget for å gi et urimelig gode til alle medlemmer, er det bare de på toppen som tilgodesees i den statlige lønnsfesten.

Bergens Tidendes avsløring om millionutbetalingene i det statlige investeringsselskapet Argentum føyer seg inn i samme rekke. Der fikk direktøren 24,5 millioner i lønn, bonus og insentivordning i 2021. Siden 2006 har han fått utbetalt over 135 millioner. Statsråd Ola Borten Moe (Sp) valgte nylig å kaste styret i Forskningsrådet på grunn av en «alvorlig økonomisk situasjon». Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap og bildet) bør se like kritisk på styrene i selskap med statlig eierskap. Mange vil nok mene at det er minst like ille å gi for mye av fellesskapets midler til statlige toppledere som til forskning.