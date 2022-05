Må hindre katastrofe på Møllenberg

Her var jeg overbevist om at alt ville bli bra. Jeg tok feil

Møllenberg er et av Nordens største sammenhengende trehusområder og svært verneverdig. Dessverre har kontrollen med de gamle trehusene vært altfor dårlig i mange år. Etter 1980-tallet er et stort antall trehus og bygårder blitt bygget om til hybelhus. Det fører til stor gjennomtrekk av beboere, høy slitasje, dårlig vedlikehold og perioder med festbråk.

Dette problemet har fått større oppmerksomhet de siste åra. Ombygginger som huseierne tidligere kunne gjennomføre uten å spørre noen, er nå blitt søknadspliktige. Enda strengere tiltak er nok nødvendig, men søknadsplikten kan dempe hybelutviklingen.

Alle ombyggingene gjennom flere tiår har også ført til at det er blitt slurvet med brannsikringen. Adresseavisen skriver at brannvesenet og kommunen har gjennomført tilsyn som har avdekket en rekke avvik og tilfeller der byggesakskontoret mener loven er blitt brutt.

Så langt har brannvesenet kontrollert over 70 bygårder. De fant avvik i samtlige gårder bortsett fra én. Den dårlige brannsikkerheten handler ofte om hulrom, dårlige brannskiller, dårlige rømningsveier og dårlig brannvarsling. Dette er svært alvorlig. Det er ikke vanskelig å se for seg hva som kan skje hvis en brann sprer seg i dette trehusområdet.

Brannvesenet har en ambisjon om å kontrollere alle de rundt 450 adressene med verneverdige trehus. De bør ikke nøye seg med å ha dette som ambisjon. Grundige kontroller i alle verneverdige trehus må gjennomføres så raskt som mulig, slik at de som bor på Møllenberg kan føle seg trygge.

På Møllenberg blir brannkontrollen etter ombygginger enda strengere fra 1. juni. Slik kan det også bli i andre trehusområder, som Kalvskinnet, Ila og i bryggene i Midtbyen. Det er viktig for hele byen at slike områder blir tatt godt vare på, og det er på høy tid at brannkontrollene nå blir strengere.