Kommunens vedlikehold av veinettet om vinteren er latterlig. Latterlig dårlig

Saken oppdateres.

Måten Trondheim kommune drifter vedlikehold av veinettet om vinteren er latterlig. Latterlig dårlig.

Hvis det er glatt, og man skulle være så heldig å få besøk av en strøbil, så skal man si seg fornøyd om man får noen få grussteiner per kvadratmeter. Hvis man altså skulle være så heldig at strøbilen kommer. Det gjør den sjelden.

Det samme gjelder brøytebilen. Trondheims sidegater, spesielt i bratte områder som Tyholt og Byåsen, er hasardiøse å bevege seg i. For bilistene, men ikke minst for fotgjengerne.

Presset ut i veien

Skolebarn blir presset ut i veien fordi fortauene ikke er brøytet, bilene sklir rundt som sleder trukket av julenissens reinsdyr, og hvordan de eldre og de som er avhengig av eksempelvis rullatorer har det, kan man jo bare forestille seg.

Smått komisk blir det når man ser med hvilken flid de koster de såkalte prioriterte veiene. Jeg har selv sett en børstetraktor kl. 0200 om natten forsøke å fjerne noen få, lette snøfnugg som hadde dalt på fortauet i Torbjørn Bratts vei. Vinden ville fjernet dem enkelt. På egen hånd.

Hva om kommunen heller hadde sendt noe mer mannskap ut i sidegatene når det virkelig er behov?

Man behøver verken være Albert Einstein, Snåsamannen eller Kristen Gislefoss for å skjønne at når det regner vinterstid, så blir det ofte glatt. Når det er minusgrader, og det snør, så vil snøen legge seg. Denne ganske elementære forståelsen av meteorologiske fenomener ser ut til å sitte lenger inn for Trondheim kommune.

Piggdekk det eneste trygge

Ganske latterlig er det også at kommunen krever piggdekkgebyr. Hva er best på is? Piggdekk. Hva er det i Trondheims sidegater? Hålke. Ergo er piggdekk det eneste trygge alternativet med tanke på den slette jobben kommunen gjør med vedlikehold av veier om vinteren.

Hadde de brøytet og strødd skikkelig, ville piggfritt vært et godt og trygt alternativ.

Om vinteren er brøyting og strøing en av de viktigste oppgavene kommunen har – det går på komfort og sikkerhet for byens innbyggere, ikke minst for barn og eldre.

Slik det er nå er dette en skamplett for Trondheim.

