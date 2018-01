Barn forteller at de blir sjalu når foreldrene bruker for mye tid på mobilen

Saken oppdateres.

Vi har så mange «burde» i livene våre. Og vi føler at vi ikke strekker til. «Tidsklemma» trykker oss ned.

På bussen sitter alle «nedtrykt» i telefonen sin. Vi må holde oss oppdatert. Online hele tiden. Nyheter på Facebook og Instagram må vi for all del ikke gå glipp av. Lege og foredragsholder Jørn Kippersund sammenligner suget etter oppdateringer og informasjon med røyksug. Vi blir hekta, og hjernen higer etter mer. Vi oversvømmes av informasjon. Blir det en pause i oppdateringene, vil hjernen vår savne det, og vi kommer automatisk til å oppsøke mediene for de siste oppdateringer.

Mobilskjermen er det siste vi sjekker før vi legger oss og det første vi sjekker når vi står opp. 88 prosent av den norske befolkning har smarttelefon. Nærmere 70 prosent sover med smarttelefonen ved sin side. 90 prosent av 10-11 åringer har sin egen smarttelefon. 98 prosent av barn som er mellom 3 og 11 år har tilgang til smarttelefon. Statistikken viser også at om vi glemmer telefonen, føler vi oss isolert fra omverdenen.

Den amerikanske psykologen og sosiologen Sherry Turkle har intervjuet 300 barn om deres forhold til foreldrenes mobilbruk. Flere barn forteller at de er sjalu på tiden foreldrene bruker på telefonen. De føler seg såre når oppmerksomheten er på displayet og ikke på dem. Hun har snakket med barn som prøver å få foreldrene til å stoppe tekstingen, men de får motstand. «Bare en til, vennen min,» svarer foreldrene.

I løpet av uka møter vi mange ulike mennesker. En ting er felles: Vi er for travle! Vi mangler balanse i livet. Hvem har bestemt at det skal være slik? Vi blir sugd inn i livets travelhet selv om mange av oss vil ut av denne karusellen. Likevel blir vi værende, og stresset bare øker. Få mennesker nyter den travle tidsalderen vi lever i. Uten at vi tenker over det, lever vi i et tempo som former oss.

Resultatet blir at vi kommer til kort, møter veggen av alt stresset og presset som er rundt oss. Det gjør oss sjuke. Sosiale medier gjør oss mer selvopptatte og «selvtilbedende».

Biskop Per Arne Dahl har skrevet en bok som heter: «Hvorfor har vi det ikke bedre, når vi har det så godt?»

Vi kan bli sjef i våre egne liv. Du er sjefen i ditt liv. Det er bedre å gjøre få ting bra, enn mange ting halvveis. Sier du ja til noe, sier du automatisk nei til noe annet. Det handler om prioriteringer. Vi skal ikke se tilbake på livet med dårlig samvittighet over feil prioriteringer. Vern om tiden din og ta vare på øyeblikkene.

Arnstein Vada