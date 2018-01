38 politikere til Berlin på matmesse! Det er jo fullstendig galskap. Jeg foreslår maks fem

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Jeg ønsker ikke å bli beskyldt for å være negativ, men jeg reagerer på at så å si hele fylkesutvalget i Trøndelag, 12 til sammen, og 26 ordførere drar til en matmesse i Berlin for å finne ut på hvilken måte maten i regionen Trøndelag profileres på.

I tillegg kommer viktigheten av å presentere en slik matregion som Trøndelag er, og at dette er et satsingsområde.

Det kommer også fram at det ville være urettmessig, hvis ikke alle partiene får representere der nede. Til sammen 10.

Les også: - Vi skal være nøkterne

Se og lær

Som det framkommer av reportasjen i Adresseavisen, så er det mange utstillere ifra Trøndelag. De er jo de viktigste aktørene. De er produsenter som vet hva de snakker om, som er profesjonelle innenfor sitt felt og som er de dyktigste til å profilere.

Kjære politikere, ta dere en runde neste gang det er matmarked i Trondheim, så får dere sett hvordan de profilerer produktene sine. Se og lær. De har vært på messer før og kan dette.

Utstillerne kan helt sikkert ta et kurs i profilering med dere for eksempel i Trondheim. Det skulle ikke være behov å reise 38 politikere for dette.

Hva er nytten?

En må spørre seg om nytten står i forhold til kostnadene.

Når ett av poengene som kommer fram er at det vil være urettferdig hvis ikke alle partiene får reise og representere. Da må en spørre seg om en har glemt hensikten med turen.

Det kan da umulig være antallet som er det viktigste, men behovet og nytten?

Slankekurs

Jeg er enig i at det er både viktig og riktig at politikere er med og representerer matregionen Trøndelag, og at trøndersk mat er et satsingspunkt, men 38 politikere!

Det er jo fullstendig galskap. Jeg foreslår maks fem.

Husk slankekurset når dere kommer hjem. Enda en kostnad. Det ene fører det andre med seg.

