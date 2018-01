Renata Holkova, jeg elsker Øst-Europa.

Supermåneformørkelse onsdag: - Månen er et par timer for tidlig ute

Renata Holkova – la meg først fastslå at Øst-Europa er mitt andre hjem og at jeg elsker Øst-Europa, og folket der. Jeg er regelmessig på besøk i Latvia som har blitt mitt andre hjem. Min kone er latvisk statsborger, mine tre barn er både norske og latviske statsborgere, og størsteparten av min familie er nå derfor latviere.

Når jeg karakteriserer Steinkjer sentrumskjerne – på en slik måte at jeg har litt Øst-Europa feeling når jeg kommer dit – så er årsaken det grå uttrykket som jeg husker var på den andre siden av Berlin muren like etter den den falt. Samt det er ofte min opplevelse av sentrumskjerner til de småbyer som ligger utenfor storbyene.

Sentrum har forfalt

Steinkjers sentrumskjerne har forfalt over flere tiår, overflatene forfaller og er ikke vedlikeholdt. Når Trøndelag fylkeskommune nå vurderer å bygge et nytt administrasjonsbygg både i Trondheim og i Steinkjer, lokalisert ved togstasjonene i sentrum, så vil dette kunne være en kickstart ift. en forskjønning av Steinkjer sentrumskjerne.

Det er snakk om manglende vedlikehold over mange år – som gjør at overflatene på byggene fremstår som mer trist og grå – enn estetisk vakre.

I tidligere Øst-Europa har vi vakre byer som Poznań i Polen, Lviv i Ukraina, Sofia i Bulgaria, Ljubljana i Slovenia, Riga i Latvia, Praha i Tsjekkia, Budapest i Ungarn, Tartu i Estland, Lodz i Polen, Cesky Krumlov i Tsjekkia, Timisoara i Romania, Levoca i Slovakia, Tallinns gamleby Vanalinn i Estland for å nevne noen.

Tidlig 90-tall

Jeg bruker mine oppfatninger av Øst-Europa som jeg selv opplevde tidlig på 90-tallet, den gangen jeg blant annet besøkte flere steder i Øst-Europa kort tid etter murens fall. Samt mine opplevelser av mindre byer som ligger utenfor de flotte storbyene.

Dette er vel et trekk som er ganske felles – uansett om man er i tidligere Øst eller Vest-Europa – eller for den saks skyld tidligere Nord eller Sør Trøndelag. Gamle murbygg eller betongbygg – som er bygd for 70 års tid siden, og som ikke har en vedlikeholdt overflate – de forfaller, utsett hvor de står i verden, Steinkjer eller et sted i Tsjekkia.

Jeg ser at det hadde vært mer enn nok å si at man trenger vedlikehold og fokus på forskjønning av Steinkjer sentrumskjerne. Bildet av Øst-Europa jeg brukte i debatten ser jeg danner grunnlag for flere mistolkninger, enn klar og tydelig kommunikasjon.

Har mye å lære

Men håper at jeg nå fikk oppklart hva som ligger bak – det er ikke enkelt når man blir sitert på en bisetning, som tar hele eller store deler av oppmerksomheten når man deltar i et offentlig ordskifte hvor temaet var bygging av nytt administra-sjonsbygg for Trøndelag fylke.

Selv ser jeg at Norge har mye å lære av resten av Europa når det gjelder å ta være på kulturminner, eldre bygg, og måten å utvikle estetisk vakre bysentrum, la det være helt klart og tydelig.

Renata Holkova, jeg elsker Øst-Europa.

Tommy Reinås,

fylkespolitiker,

Miljøpartiet De Grønne