OL-følelsen daler ut over i «OL-kveld» og jeg får følelsen av å være med på et dårlig nachspiel

Jeg har krøpet opp i sofaen. Gleder meg til et grundig dypdykk i dagens (eller nattens må jeg kanskje si) leker. Har fått med meg at Norge har vunnet absolutt hele pallen på 30 km langrenn for menn. To ferske og ukjente skiutøvere, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund har sammen med Martin Johnsrud Sundby kledd pallen i rødt, hvitt og blått. For en prestasjon! TV Norges «OL-kveld» skal nå hylle våre norske helter.

Og nå i «OL-kveld» skal vi få se alt! Den energiske starten og det dramatiske fallet, taktikken og slitet opp bakkene, rykket, målpassering og alt som hører med av sikkel, jubel og gledestårer og gråtkvalte hilsninger hjem til mamma og pappa hjemme på berget. Først skal bare kveldens gjester tre inn i studio.

Og her kommer Liv Grete Skjelbreid (jo da), Anders Aukland (han har også gått på ski), Henrik Elvestad (hæ?) og Fredrik Skavlan (hva i ALLE dager?) De siger inn i studio og slanger seg opp i sofaen til Anne Rimmen og Jon Almaas. TV-vertene kunne gått catwalken. Men skal i stedet guide oss trygt gjennom OL-døgnet.

Må ha gått feil

Første tanken min er at her har minst to gjester gått feil. Fredrik Skavlan åpner med å si at han ikke kan noe om sport og ikke er han interessert i sport heller. Så han har definitivt gått feil. OL-følelsen min er dalende og erstattes mer og mer av følelsen av å være på nachspiel der flaska sendes rundt og ingen vet hvem som kommer til å danse på bordene og hvem som blir liggende i fosterstilling og vil hjem.

Etter en del grums tar Anne Rimmen tak i OL-tråden og vil se film. Yes! Vi ser langrennsgutta ut fra start. Så fallet til Simen Hegstad Krüger på flatmark. Men så passerer han målstreken? Det gikk da fort, tenker jeg. Og hvorfor på skøyter? Og så ser jeg med skrekk og gru at Changpyung har forferdelig dårlige langrennsforhold i løypa. Det ligner mer en kuleløype. Det ER en kuleløype! Og Simen Hegstad Krüger er drivende god til dette òg, han! Nei, sett! Der var vi sannelig i langrennssporet igjen. Makan til tremil har jeg aldri …

Og alt dette i løpet ett halvt minutt. Har vi egentlig bevitnet et triatlon?

Kveldens hovedtema

Sånn er det når gjestene i studio tydeligvis er langt mer spennende enn de som sliter i løypa. OL-døgnet blir komprimert til en ørliten pastilleske med godt og blandet, der våre OL-utøvere får sine fifteen seconds of fame.

For nå skal det prates i studio. Nachspielet er i gang. Flaska sendes rundt og nå får vi både høre og se Henrik Elvestad kjøre slalåm og Fredrik Skavlan fniser og utbasunerer at OL-lekene bare er tull og tøys.

Han kunne fått en råtten tomat i hodet, – men i stedet får han anledning til å utdype den ene gangen han selv drev med noe fysisk. Ett fallskjermhopp. Som heller ikke ga ham noe annet enn god utsikt. Og ekornfjes. Nå er vi inne på hovedtemaet i kveldens OL-studio. Liv Grete har også hoppet fallskjerm. Oi.

Blir utålmodig

Jeg begynner å bli utålmodig. Kan vi få vite litt om langrennsutøverne, mon tro? Og øyner håp når vi igjen får se et ørlite glimt fra tremila som Fredrik Skavlan, av ALLE, kommenterer! Nachspielet er på sitt aller laveste og vi får høre at «Klæbo ikke er å se noe sted». Rai-rai.

Anne Rimmen er den som har drukket minst i selskapet og prøver fortvilet å gjøre Fredriks tilstedeværelse i OL relevant. Jon Almaas duppet av et øyeblikk men våkner til og vil høre mer om fallskjermhoppet. Nå gurgles det fra alle kanter og Anne Rimmen er på vei under bordet og mens hun legger seg i fosterstilling; «Vi er straks tilbake» og absolutt alle; både seere og de i studio reddes av reklamen.

Hva var det medaljevinnerne våre het igjen? Det tror jeg ingen av oss vet. Heller ikke de som inviterte til «OL-kveld» på sentralen i Oslo. På nachspiel er alt lov.

