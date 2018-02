Da forsto jeg plutselig at der vil det komme et skilt med «Trøndelag» og et raseri veltet opp i meg

Dansebjørnens tid er over! Likeså sirkus med tiger gjennom flammer, og elefant på stor og liten ball. Revesaks var jaktvåpen. Hetsjakt på rev med hundekobbel var statussyssel i England. På 1930-tallet tjente Norge like mye på pelseksport som på hermetikk og trelast.

Undres om ikke veterinærene Gunnar Hynne og Marie Rathe, som skrev i Adresseavisen tirsdag, muligens var utsatt for datidas påvirkning. For de har vært veeeeldig lenge i bransjen. Fra tida da karene spyttet snus, sparket i burene og gryntet: «Pæls e itj for pyyysa, nei ...».

Hynne og Rathe vokste nok opp med «realistisk» dyrehold uten Disney-dikkedarer, da det å la seg berøre av dyrs smerte var et svakhetstrekk. Og 40 år med syke dyr; blir man litt avstumpet da? Også kalt «nøktern»? Og litt for mye kamerat med pelsdyrbonden også, hm?

Men vi lever i en ny tid! Etikk er trendy! Endelig en mote det er lett å applaudere. Slik Adressa gjør med rette! Unge bønder og veterinærer har friske øyne, og dyrevelferd som basis for virksomheten. Pelsdyrlobbyen frister få av den nye generasjonen gårdbrukere.

Men for gamle oppdrettere med lange, «stolte» tradisjoner og høy kvalitet på pelsene er det sikkert sårt å høre at virksomheten deres bli negativt omtalt. De har et annet syn på slike dyr enn jeg har. Og har tjent adskillig mer på sin avl enn jeg noen gang gjorde på yngel av mine neontetra ...

En rev er en rev. Spør en. Hvis reven er så fornøyd med 1,2 m², hvorfor vil den ut?! (Spør en fange om han foretrekker suppe, trygghet og en behagelig død framfor friheten.)

Hvorfor selges ikke rever som kjæledyr i bur hvis de er så innmari godt tilpasset en slik tilværelse? Ikke engang bikkja, som en gang var ulv, stenges i bur på livstid. Det skrytes av fremavlet «rolig rev». En rev skal ikke være rolig, men «raske over isen»!

Rever skal ikke «fungere godt i fangenskap». De skal ikke være i fangenskap. Rev i bur er pels på stativ. Om de på Ås forsker seg til månen vil det aldri bli bra nok for Mikkel Rev i bur. Forsk heller på noe annet lurt.

Det er forresten et merkelig og utslitt argument at andre dyr har det like ille. Da må vi jo gjøre endringer i dyrevelferden for de andre dyrene vi har ansvar for også da. Og heldigvis er det i ferd med å skje. Man tar rev i seilene, gitt!

Den smått absurde sammenstillingen med krigsseilerne viser at noen strever kraftig med forståelsen av verdien i arbeidet de gjør på farmene sine, og av kompensasjonen de fortjener.

Men uansett sum; det skal nok holde til å slikke sårene. For det er vel det det handler om fortsatt: Penger!

