Nå går det riktig vei for Gråkallen vinterpark. Barnebarna venter spent

Saken oppdateres.

Adressas oppslag fredag 23.03 viser en riktig utvikling da den skjermer de mest verneverdige områdene nord for Nordrenna. Anlegget blir mer håndterlig økonomisk og kan dermed kanskje driftes slik at det blir rimeligere å bruke. Parkering ved kapellet sparer mer av marka og reduserer kostnader.

Vi er flere som ved mange anledninger har foreslått en tilpassing i denne retningen, men vi har kommet litt i skvis mellom tilhengere og absolutte motstandere.

Fremdeles gjenstår et par problemer: 1. Bunnstasjonen ligger for nær Kobberdammen. 2. Transportheisen og traseen fra kapellet ned til bunnstasjonen ødelegger en viktig akse i marka opp fra Kobberdammen – og den er sannsynligvis unødvendig. 3. Familier som bare skal bruke barneheisen har etter planen svært begrenset parkeringsmulighet.

Med noen ytterligere justeringer kan dette løses – og ikke minst – redusere kostnadene ytterligere. Bunnstasjonen kan trekkes litt mer opp i terrenget (50 meter) og noe lenger sørøst. Det gir faktisk også muligheter for å få bedre nedfarter. Da må en ha et driftsareal på toppen til boder, verksted, scootere osv.

Med parkering ved kapellet kan en kjøre ned til bunnstasjonen. Ved avsluttet treningsøkt tar en hovedheisen til toppen og kjører den gamle akebakken ned til kapellet.

Kanskje ligger det en tilleggsmulighet i unnarennet til den gamle Fjellseter-hoppbakken. Da trengs ingen transportheis.

En kan legge til rette for noe utvidet parkering (evt. bare vinterparkering) på lille Gråkallen. Da minskes også behovet for transportheis fra Fjellseter og en legger bedre til rette for familier som bare skal bruke barneheisen.

Nå er det endelig kommet en bevegelse i planene som gjør at kommunen bør gå inn i et samarbeid slik at en så raskt som mulig får et praktisk bynært anlegg.

Jeg har to barnebarn som venter spent. Vi kan ikke regne med at værgudene er så gavmilde at gamle Kleiva kan brukes hvert år.

