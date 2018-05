Når far ikke har inntekt, og vi ikke får Nav-støtte, blir det svært tøft for oss

Musikkprofessor om Tidal-avsløringen: Over og ut for selskapet

«Skal jeg og barna straffes av Nav for at far ikke arbeider?»

Saken oppdateres.

Jeg har kommet i den kjedelige situasjon å få avslag på søknad om bidragsforskudd og farsbidrag via Nav-systemet.

Avslaget begrunnes med at far står oppført uten inntekt og at jeg tjener for «mye» til å få bistand.

Jeg har aldri hørt om lignende tilfeller, og har klaget til Nav tre ganger, men uten noen nytte.

Les også: Hvilke rettigheter har en ungdom, som har vært syk i flere år, og som tappert forsøker å kjempe seg tilbake til livet? Ingen!

Utgiftene mine

Nav bekrefter at de ikke bryr seg om utgiftene jeg og min familie har. De ser kun på inntekten og en gitt standard per barn, hva det koster å ha f.eks. to barn i hus. De bryr seg ikke om hvordan vi bor (leie, eie, blokk eller villa) og hvilket lån vi måtte ha på hus, bil etc.

Det betyr at jeg selvfølgelig har større utgifter enn inntekter, og at det blir tøft å få det til å gå rundt økonomisk uten støtte fra far eller Nav.

Dette fører også til enda større forskjell mellom de som har lite og de som har en god økonomi.

Små midler

Barn med foreldre som begge tjener godt, vil ha et bedre utgangspunkt for å få dekket behov de måtte ha.

Men barn av foreldre der den ene ikke arbeider og ikke har noen inntekt, vil ikke nødvendigvis få noen støtte fra Nav. De må klare seg med de små midlene de har fra kun den ene av foreldrene.

Disse barna vil ikke ha de samme mulighetene for å få være med på aktivitetene som de ønsker, og vil derfor ikke få det like bra som de kunne hatt det.

Opptatt av debatt? Les også: Rosenborg var artig å se på da Kåre Ingebrigtsen tok over - hvor er dette blitt av?

Stor urettferdighet

Jeg opplever dette som en stor urettferdighet, da jeg arbeider 100 prosent, har hovedomsorgen for barna og forsøker å stå på for å få endene til å møtes.

Når far ikke har inntekt, og vi ikke får noen støtte fra Nav, blir det svært tøft for oss.

Det kan da ikke være rett? Skal jeg og barna straffes for at far ikke arbeider?

Mer debatt: Jeg har sett folk som legger ut videoer hvor de kaster tusenlappene opp i lufta

Umulig å nå Nav

Jeg møtte også opp på Nav-kontoret for å få snakket med en saksbehandler, da det er umulig å komme gjennom på telefonen til dem.

Men jeg fikk beskjed om at de hadde sluttet med å ha ansatte tilgjengelig på kontor for samtaler, og at jeg måtte benytte telefon og /eller sende ny søknad til Nav, med påfølgende saksomkostninger.

Jeg synes det er på tide at dette blir tatt opp og diskutert i media. Det kan da virkelig ikke fortsette slik i Norge i 2018.

Hør våre kommentatorer og gjest Ola Lund Renolen snakke om MDG-landsmøtet, trondheimspolitikken, Giske og Støre

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter