Eggen la grunnlaget for sparkingen av trenerne

Takk for tydeliggjøring av hvor langt til høyre MDG har beveget seg

Problemene for Midtbyen tårner seg opp som følge av det ene «tiltaket» etter det andre

Gir legestudent aleneansvar for 70 gamle og syke - sier nei til tilbud om å leie sykepleiere

Hvilke trenere skal jeg ha vært en trussel for, sier Nils Arne Eggen til NRK

Svaret er egentlig samtlige, fordi Nils Arne er så mye større i Trøndelag enn noen vil komme til å bli. Det i seg selv kan han lite gjøre noe med, men han kan gjøre det lettere for sine etterfølgere når han velger å kommentere dem.

Avgjørelsen om å sparke Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun er tatt av et fotballkompetent styre, det har Nils Arne Eggen helt rett i.

Men grunnlaget for sparkingen ble lagt da han ble sitert i mediene på at RBK var dårlig trent. Da var dagens trenere i realiteten ferdig.

Opptatt av debatt?

Rådførte seg

Koteng rådførte seg med Eggen, da Kåre og Erik ble ansatt og han sier selv at han har snakket med Eggen før styret sparket trenerne. For de aller fleste av oss, også undertegnede, er Nils Arne Eggen selve Treneren. Ingen ved siden, ingen over. Til tider kommenterer han sine etterfølgere i mediene når han blir spurt. Han er sjelden spesielt raus med ros.

Pål André Helland har rett i at selv om Eggen hadde sagt at 4+4 =5, ville han bli trodd. Men det sier han ikke fordi Nils Arne også kan moderne fotball. Ingen skal tvile på det.

Der tar Nicklas Bendtner feil. Som RBK-supporter håper jeg derfor at styret og Nils Arne har rett. Tiden vil vise.

Mer debatt:

Hamréns problem

Erik Hamrén har fortalt meg hvor problematisk det var for han og overta som trener, fordi alt han gjorde ble relatert til det Eggen hadde gjort. Mange mente at han skulle spille Eggen-fotball, noe han selv sa at han ikke kunne. Når kamper ble vunnet og mål ble scoret, ble de ikke vunnet og scoret slik Nils Arne ville de skulle.

Hvis det er riktig at RBK er dårlig trent, jeg vet ikke om det er korrekt, skulle mentor og rådgiver Eggen holdt den kritikken internt. Kanskje hadde resultatet blitt det samme for Kåre og Erik, men de hadde sluppet ydmykelsen ved å høre at de ikke kan trening.

Kåre og Eriks resultater de første 3 år er bedre enn det Nils Arne hadde sine første 3 år. Derfor er både tidspunkt og argumentasjon for sparkingen dårlig begrunnet. Nils Arne fikk heldigvis den tiden Kåre og Erik nå ikke får.

