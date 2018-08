«Hei, du med rottweileren, du har ikke alltid kontroll på den løse hunden din»

Saken oppdateres.

Hei, du med sykkel og løs rottweiler på veien mellom Skistua og Elgsethytta torsdag 2. august!

Nei, du har ikke alltid kontroll på den løse hunden din. Du har kanskje god kontroll under kontrollerte forhold, men plutselig skjer noe du ikke forutser.

Unge i full fart

Andre hunder, sau, rådyr, hare, og vips! kan hunden din ha alt annet enn deg i tankene.

Eller kanskje kommer en unge i full fart og vil kose med hunden din. Så blir hunden overraska, redd eller misforstår. Kanskje har den akkurat fått vondt i magen og blir litt lettere irritert enn vanlig.

Har selv arr

Jeg har selv et arr fra ca. 1978 like under venstre øye. Det var en snill hund som var litt uvel av biltur, og jeg kom for nærme og masa meg på for å klappe den.

Om du har så god kontroll på den løse hunden din som du mener, hvorfor måtte du da holde den fast i halsbåndet? Saken er at du fikk kontroll fordi det var en oversiktlig strekning og vi stoppa hundre meter unna med to hunder i bånd.

Det er videre helt irrelevant at du mener rottweileren din er så snill. Det kan ikke andre vite. Den frihet du tar deg til å ha hunden løs, begrenser andres frihet. Noen er redd hunder, og enda mer redd løse hunder.

Det er båndtvang

Mener du din og hunden din sin frihet er viktigere enn andres frihet? Mener du også at alle skal kunne ha hundene sine løse, eller bare du? Under gitte forhold er det ikke sikkert den bare gjør snille ting. En rottweiler har for øvrig stort skadepotensial.

Har du tenkt på hva som skjer om hunden din skader noen bitte litt? Hva om vedkommende er lei sånne som deg og krever den snille, fine rottweileren din avlivet? Trist og urettferdig, når det er dine handlinger som er problemet, men det har du faktisk lagt i potten.

Dessuten, det er så føkkings banalt: Det er båndtvang. Så enkelt. Du skal ha hunden din i bånd. Om du ikke evner å ta dette inn over deg, er du ikke kompetent til å ha hund.

