Vi som er rundt 90 synes det er utrygt. Ingen kan erstatte et menneske som kommer når vi trenger det

Åpent brev fra bebore ved Singsås bo- og dagsenter.

Det er skremmende for oss som bor på Singsås bo- og dagsenter at Midtre Gauldal kommune planlegger å ta vekk nattevakta vår. Nattevakt er for oss absolutt trygghet, både for tilsyn og hjelp. Vi vet at noen er her og passer på nattetid- og kommer hvis vi ringer på. Det gir sikkerhet og trygghet for oss som har flyttet heimefra for å ha denne tryggheten og hjelpen.

Dette er starten på "å fase ned" hele botilbudet for eldre på Singsås. Snart har vi for få botilbud for eldre som trenger hjelp, men det ser ut som kommunen heller betaler for sykehusplass. Et par døgn der koster like mye som en måned på Singsås. Her er det rimelig for kommunen å drive god eldreomsorg.

Vi som bor her får dårlig informasjon om hva som skal skje med oss "gjenboere" som Grindstuen kaller oss. Hun mener vel "igjen-glemte". Hvis vi i det hele tatt får informasjon, er den feil.

En beboer fikk brev med dato om flytting til Støren. Pårørende hjalp til å flytte alt ut av leiligheten før riktig dato. 14 dager bodde vedkommende i en strippet leilighet før kontrabeskjed kom; det var ikke plass på Støren enda. Skal vi finne oss i at kommunen behandler oss gamle slik? Hvor er verdigheten?

Alarmer og nøkkelsystem skal monteres for det ene og det andre, kommunen kaller det trygg og bra omsorg. Vi som er rundt 90 år har ikke lært oss alt det moderne og synes det er utrygt. Ingen kan erstatte et menneske som kommer når vi trenger det. Dette kan ikke være forsvarlig!

På Støren feirer de at "Livsglede for eldre" er innført, med hyggelige aktiviteter for beboerne. På Singsås "trues" flere til å flytte til Støren fordi pengene må brukes i hjemmesykepleien i stedet for nattevakta vår. Utryggheten sprer seg!! Skal det ikke være livsglede å bo på Singsås?

I dag opplever vi også livsglede, uten at det må innføres. Vi får hjelp når vi trenger det, godt stell og trives godt. Vi ønsker å bo her på Singsås med god omsorg.

