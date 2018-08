Saken oppdateres.

Leser med stor interesse debatten rundt at Trondheim sentrum dør fordi handel reduseres, biltrafikken strupes osv. Skal byen leve så må det skapes interesse i hva som finnes der og ikke bare mase om flere parkeringsplasser, lettere å kjøre bil til og fra sentrum.

Det må skapes attraktivitet, tillates bygget boliger, la gode forslag som f.eks. platebutikken som ønsket å servere vin og øl når de hadde små konserter få lov til å blomstre. Ikke det at utstrakt servering skal redde sentrum men vi må la seriøse aktører med gode forslag slippe en kjempekamp når de ønsker å realisere sine planer.

Vi kan ikke fortsette med at Trondheim sentrum skal bestå av lave trehus bare fordi det alltid har vært slik. E C Dahls Eiendom sitt forslag om å bygge høyt inne i kvartalet mellom Olav Tryggvassons gate og Thomas Angels gate mener jeg er et godt forslag siden det da blir plass til flere boliger på en forholdsvis liten tomt. Flere boliger medfører mer folk som er i byen også etter kl. 17.00 om ettermiddagen.

Jeg savner også skikkelige signalbygg i byen som medfører at folk har lyst til å besøke byen for å se og oppleve disse byggene. I Oslo popper det opp det ene signalbygget etter det andre, Operaen, Munchmuseet, Nationalmuseet, Deichmanske, Barcode etc.

I Malmø har de Turning Torso, Bilbao har Guggenheim museet, Sydney har også sitt operahus. Lista er lang over byer som satser på spenstig arkitektur og slik skaper både nasjonal og internasjonal interesse. Disse byggene alene trekker og kommer til å trekke masse nysgjerrige til seg og dette skaper liv med dertil tilhørende ringvirkninger.

Vi kan ikke bare nøye oss med at vi her i byen har Nidarosdomen, Bakklandet og Ringve. Tror neppe at Trondheim spektrum vil trekke til seg mennesker som ønsker å se noe annet enn idrett. Her bygges det en lite visjonær og kjedelig koloss på ei håpløs tomt som ble presset gjennom med bl.a. argumenter om hvor viktig det var å få på plass anlegget slik at det kunne spilles noen få kamper i et internasjonalt håndballmesterskap.

Det omstridte Power House er heldigvis ett skritt i riktig retning men hva kommer til å skje med tomta der hvor dagens godsterminal ligger. Utbyggere ønsker jo selvfølgelig å kunne utnytte dyre tomteområder best mulig og jeg mener at byens myndigheter må tillate høyere bygg her og snart glemme at hele byen skal se havet.

Tillater man at det bygges ala Barcode i Oslo med en kombinasjon av bolig, handel og kontor så får vi et levende område. Blir det tradisjonelt med maks 5–6 etasjer vil utbyggere måtte spare penger og vi får kjedelige «klosser» uten liv.

Jeg håper også at når Ocean Space Centre skal realiseres at de mer enn 10 år gamle planene om et skikkelig spenstig anlegg plassert utenfor Nyhavna plukkes frem igjen og gir byen et ordentlig signalbygg som vekker internasjonal interesse.

Frykter dessverre at vi av økonomiske årsaker ender opp med en klosse på Tyholt som bare vil trekke fagfolk.

