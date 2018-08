«Ka æ e klar tå? Æ e klar tå å selge Sorgenfri og møt allj nedlatende blikkan»

Even Julian (28) har jobbet 11 år i hotellbransjen - her er hans beste tips for å lykkes på jobb

Klokka er ti på ni en onsdag i august og en selger tusler inn døra på Gatemagasinet Sorgenfri. Han går bort til kaffemaskinen og ordner seg en kopp kaffe, to sukkerbiter og melk må det være oppi, før han setter seg og blar gjennom avisa. Han er i godt selskap, men det er ikke mange av dem: Seks selgere ville prøve lykken denne dagen. Det pleide å ligge rundt tretti.

Og sånn har det vært en stund. Salget går trått i sommer. Det har gått trått i hele år. Hvorfor? Vanskelig å si. Kanskje synes ikke folk bladet er bra nok. Kanskje er det ikke nytt og spennende lenger, etter elleve år på gata. Kanskje er ikke folk villige til å bruke 100 kr i måneden på bladet. Da blir det ikke verdt det. Å selge Sorgenfri er ikke bare enkelt, og mange kvier seg for å starte som selgere hos oss. De vet hva slags stigma det kommer med.

Dystert ansikt

I fjor sommer kom en av selgerne innom med et dystert drag over ansiktet. Jeg spurte hva det var, han sa han var klar (på den trønderske måten). På spørsmål om hvorfor, svarte han:

«Ka æ e klar tå? Æ e klar tå å selge Sorgenfri og møt allj dæm nedlatende blikkan».

For det gjør du som Sorgenfri-selger. Blir ignorert, sett ned på, kalt stygge ting. Av helt vanlige mennesker.

Men ut måtte han likevel, for han trengte penger og Sorgenfri er et av få tilbud i Trondheim som gjør det mulig for ham å tjene penger på lovlig vis.

Gratis å smile

Det er ingen tvang å kjøpe Sorgenfri. Men om du bruker en hundrings av stipendet eller lønna, er du med på å støtte et tilbud som gir jobb og inntekt til mennesker med få andre muligheter til å skaffe seg akkurat det.

Om du ikke ser deg råd for å bruke 100 kroner på et blad, er det helt gratis å smile, si hei og anerkjenne mennesket foran deg som en del av din verden og ditt samfunn. Et menneske som er på jobb, og som ikke har gjort deg noe annet vondt enn å kanskje minne deg på den veldig ubehagelige følelsen av å være privilegert, med stødig inntekt, et trygt nettverk og en liten weekendtur i høstferien å se fram til.

Vær litt ålreit og gjør dagen til en Sorgenfri-selger litt bedre neste gang du går forbi. Smil og si hei, kanskje kjøp et blad og spør hvordan det går. Ække så vanskelig, det.

