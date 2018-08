Saken oppdateres.

Jeg kjenner veldig mange leger, de fleste av dem er psykiatere, og psykologer. Jeg vet at de gjør en veldig god jobb. Mennesker får høyt kvalifisert behandling og hjelp! Menneskelivet innebærer imidlertid også belastninger som verken kan eller skal behandles av helsevesenet. Det er problemer og belastninger som rett og slett hører naturlig med til det å være menneske, men som likevel kan være slitsomme nok og bidra til å forringe vår livskvalitet. Mange går rundt i årevis og holder vanskelige ting for seg selv og sliter. Hva kan vi gjøre med dette? Snakk med en prest!

NTNU-rektor Gunnar Bovim snakket om ensomhet i sin tale til alle de nye studentene på immatrikuleringen.

Det sies at det å snakke med noen om det som er vanskelig halverer byrden, mens det å snakke med noen om det som er godt fordobler gleden. Ofte kan det likevel føles vanskelig å snakke med venner, og kanskje spesielt familie, om ømtålige ting man bærer på. Det kan være lettere å snakke med en som ikke står en så nært. Hvorfor ikke snakke med en prest?

Les også: Skriver bok om å være psykisk syk

Du må ikke være kristen eller medlem av kirken for å snakke med en prest. Hun vil møte deg med åpenhet, respekt og lytte til det du har å si. Prester har høy kompetanse på å snakke om de vanskelige, men likevel viktige og grunnleggende spørsmål i livet som det ikke finnes noen behandling for å bli kvitt eller fasitsvar på. Alle kan snakke med presten, og presten kan snakke med alle. Presten noterer ingenting av det dere snakker om i en sykejournal. Ingen kan lese det dere har snakket om i ettertid.

Les også lederen: Uakseptabelt mange selvmord i psykiatrien

En prest har meget streng taushetsplikt. Det du sier til en prest blir mellom dere to hvis det ikke er til fare for liv og helse. Ventetiden for å få time til en prest er forholdsvis kort. Det er også helt gratis å snakke med en prest. Prestene finner du ofte på menighetskontorene. Dem er det flere av, også et nær deg - der hvor du bor. Jeg kjenner også veldig mange prester. De har mye å gjøre, men jeg tror de vil finne tid til å slå av en prat med deg.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter