Det er høst, basseluskene er i anmarsj, og det er noe som alltid har irritert meg

Når du i tillegg besøker et offentlig toalett, burde du være så pertentlig at du skulle ønske såpedispenseren var fylt med klor

Saken oppdateres.

Selv om det fortsatt er sensommer og det meldes om lune temperaturer, kan vi ikke nekte for at det er høst i luften. Hverdagen er i gang igjen. Tilbake på jobb, skole og barnehage. Det bruker ofte å medføre den uunngåelige høstforkjølelsen. Allerede nå snufses det i gangene, nei vi kommer ikke unna – basseluskene er i anmarsj. Og er det noe jeg alltid har vært fascinert av - eller fascinert av er vel feil - irritert over, så er det Ola Nordmanns hygieniske adferd på offentlige toalett. Det spiller ingen rolle hvor; på kino, kjøpesenter, legesenter, universitet, arbeidskontor, etc. Mange her vil nok påstå at jo, jeg vasker hendene! Men, det er forskjell på å skylde dem raskt under kaldt vann med en dæsj såpe som du aldri gnir ordentlig inn, og det å faktisk ta seg noen sekunder ekstra til å fordele såpen, bruke litt varmt vann og gi en bitte liten innsats på å faktisk oppnå formålet med å vaske hendene.

Opptatt av debatt? Les også: Et usynlig bånd strekker seg mellom oss. Han mistet sin datter, jeg mistet min sønn. Tyven Tyven

Typisk er det når du befinner deg i en toalettbås og hører sidemannen trekke opp, gå ut og sette på springen, slå den av etter et halvt øyeblikk, dra ut litt tørkepapir, tørke akkurat kort nok til at du lurer på om vedkommende faktisk fuktet hendene under springen … Så har du de som trekker opp og går rett ut. En bekjent av meg fortalte at han ofte ikke vasket hendene fordi han – tilgi meg for å være vel grafisk – ikke fikk noe kroppsvæske på hendene. Jeg er redd det er unnskyldning mange bruker.

Mer debatt: «Ka æ e klar tå? Æ e klar tå å selge Sorgenfri og møt allj nedlatende blikkan»

Du tar på ting hele tiden. Du tar på deg selv, på håndtak, mobil, bøker, penner, tastatur, mat, penger. Og de surrer, disse små bakteriene som gir deg rennende nese og sår hals – over alt! Bare på grunn av det, burde du vaske hendene dine jevnlig. Når du i tillegg besøker et offentlig toalett, burde du være så pertentlig at du skulle ønske såpedispenseren var fylt med klor. Mest sannsynligvis lærte moren din deg å vaske hendene dine som barn, som voksen er det på tide at du gjør det ordentlig!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter