Jeg føler meg mobbet. Midtbyen er blitt mer og mer utilgjengelig for meg

Saken oppdateres.

Jeg føler meg mobbet. Mobbet av klimamenigheten i Trondheim kommune, med Venstre, SV og MDG i spissen. I de siste årene har også Arbeiderpartiet og Høyre hengt seg på for å være politisk korrekt. Vanligvis bryr jeg meg ikke noe særlig om det, jeg tåler det meste, men når det blir så langvarig går det til og med inn på meg.

Årsaken er at jeg kjører bil med fossilt drivstoff, det synes ikke klimamenigheten noe særlig om, de mener jeg ikke skulle kjørt bil i det hele tatt, bare brukt kollektivtransport.

Jeg er pensjonist, lettere bevegelseshemmet, men klarer meg godt i hverdagen, blant annet med hjelp av bilen. Med den kan jeg også ta meg frem til min hytte ved den plassen jeg vokste opp på Fosen. Men jeg klarer ikke å gå over lengre distanser.

Betaler for hindringene

Som alle andre bilister med fossilt drivstoff, betaler jeg også bompenger til Miljøpakken. Da er jeg paradoksalt nok også med på å betale for alle de hindringer som gjør at jeg ikke kan besøke Midtbyen.

Jeg bor på Børset, Midtbyen har med årene blitt mer og mer utilgjengelig for meg. Det ble litt bedre da elbilene ble pålagt å betale for parkeringen, da ble det lettere å finne parkeringsplass. Men nå legges det stadig nye hindringer i veien for fremkommeligheten.

Det er klimamenighetens klare politikk at de ikke ønsker at jeg ikke skal besøke Midtbyen. Men jeg har et par årlige besøk i Midtbyen som jeg må gjennomføre, i tillegg ønsker jeg å besøke Trøndelag Teater og Olavshallen. Jeg må ha sitteplass, aller helst nummerert plass som teatret og Olavshallen kan tilby, det gir meg ekstra trygghet.

På kafe i utkanten

Andre arrangementer som ikke har det tilbudet kan jeg ikke benytte. Derfor gikk nylig blant annet Olavsfestdagene, Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen av stabelen uten meg.

Så får de unge og de spreke nyte sin kaffe latte på fortauskafeene i Olav Tryggvasons gate og andre steder i Midtbyen.

Så får vi som ikke er fullt så spreke og som ikke sykler eller går så mye, nyte vår kaffe på kafeene på kjøpesentrene i utkantene av byen.

Ikke alene

Men også her har miljømenigheten gjort forsøk på å begrense tilgjengeligheten, blant annet med å prøve å innføre gebyr på parkeringen. De har ennå ikke lykkes med det, men det klarer de sikkert med tiden. Den tid, den sorg.

Jeg er helt sikker på at jeg ikke er alene om å finne det vanskelig eller umulig å ta meg frem og oppholde meg i Midtbyen, og ta del i de tilbudene som er der.

Men Midtbyen klarer seg godt uten meg, og jeg uten den.

