Brevet er så hatefullt at jeg ikke synes vi skal godta at det blir puttet i postkassa til folk

I sommer mottok vi hva jeg vil kalle et «hat- og skremselsbrev» til nordmenn i postkassa på hytta vår i Røros kommune.

Jeg vil gjerne opplyse om hvilken hån avsender retter mot oss «godtroende» nordmenn.

Det er en løpeseddel fra Folkebevegelsen mot innvandring med tittelen «Norge mot stupet!».

Der står det blant mye annet at «Norge har blitt et kriminalisert, flerkulturelt kaos» og at landet vil bli et «fremtidig narkotikahelvete som utsletter vår nasjonalstat».

Skremmende

Dette skremselsbrevet mener jeg er så skremmende og hatefullt at jeg ikke synes vi skal godta at slikt blir puttet i postkassa til folk uten en reaksjon.

Et slikt hat- og skremselsbrev har jeg aldri mottatt her i byen, og jeg skulle gjerne vært det foruten.

Er dette noe som sendes ut på landet med hensikt?

Norsklærer for flyktninger

Jeg påtok meg i flere år som pensjonert lærer å være frivillig støttekontakt og norsklærer for flyktninger. Jeg har opplevd utrolig givende år.

Selvfølgelig leste jeg ubehagelige ytringer på nett og i avisa, men ikke tilsvarende som dette brevet.

Jeg håper de hatefulle menneskene her i landet vil beholde noe av sin frykt for seg selv og ikke skape unødvendig frykt hos andre.

P.S. Av personvernhensyn ønsker jeg å være anonym overfor brevets avsendere.

