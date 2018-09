På kjøpesenteret kan du ta på deg stressmaska og være effektiv kunde, men ikke i Midtbyen

Didrik (16) ofrer alt for å bli best: – Det er verdt det

Saken oppdateres.

Som innflytter til Trondheim i voksen alder, følger jeg politikken i Trondheim med interesse og forundring. Midtbyen blir diskutert som om det kun er i Trondheim en har utfordringer for butikker i gamle sentrumsområder. Slike utfordringer er det overalt. Også småsteder lider og får tomme lokaler der det tidligere var som mest attraktivt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Midtbyen kan blomstre når bilene blir færre

Kjøpesentrene må bære litt av skylden for dette. Restriksjoner på bilkjøring i sentrum må ta sin del (moderne mennesker vil kjøre til døren), men største årsaken finnes nok i netthandelen. Tradisjonell varehandel er i en ekstrem endringssituasjon uten at næringen helt følger med, eller uten at rammevilkår og tilrettelegging følger med på lasset.

Nordre gate, Torget, Tordenskioldsplass osv., er trondhjemmerne kjær. Ikke vanskelig å forstå. Det er tradisjon for å bruke Midtbyen til handel og vandel. I senere år blir det arrangert og fokusert på mange tilleggsaktiviteter til handelen. Dette for å gjøre det hyggeligere å oppholde seg der. Kultur blir brakt inn. Mat, musikk og moro krydrer handelen. Men fremdeles er det ikke nok.

LES OGSÅ: Kraftig vekst i netthandelen i 2017

Når jeg leser om platebutikken som ikke får anledning til å servere en øl i nytt konsept med småkonserter i sine lokaler, blir jeg kjempetrist. Hvorfor skal det være slik i dette landet, at alkoholloven og lokalpolitikere med den, skal ha slikt fokus på begrensninger i stedet for å åpne opp og se muligheter?

Les også: Et flertall av trondhjemmerne vil ha færre biler i sentrum

Det er på tide at alkoholpolitiske handlingsplaner rundt omkring i kommune-Norge blir gruset til fordel for nytenking. Platebutikker, frisører, galleri, klesbutikker; alle bør kunne endre sine konsepter til å kunne tilby mer eventlignende arrangement som snakker til moderne forbrukere. En handel er ikke lenger bare en handel. Det forventes at den skal være en opplevelse. Selv om platebransjen nesten er radert ut, er det mange nok med sterk musikkinteresse som ville la seg lokke til platebutikken om de på kjøpet fikk med seg en minikonsert og kunne ta en øl med kompisen i samme rennet. Hvorfor er dette så vanskelig i vårt land? Vår livsstil blir stadig mer kontinental. En vennegjeng som skal på åpning av en salgsutstilling eller en kolleksjon i en klesbutikk, vil komme seg av gårde om det samtidig blir tilbudt noe mer, og en kan nyte et glass i godt lag samtidig. Koselige «gamlebyer» bør ha denne muligheten.

Midtbyen: En leser skrev nylig på «Ordet fritt» at han føler seg mobbet.

På kjøpesenteret kan du ta på deg stressmaska og være effektiv kunde, men ikke i Midtbyen. Der skal handelen kombineres med opplevelser, smaker, lukter, musikk, mat, moro og artige aktiviteter for barna.

Å drive butikk i dag er noe helt annet enn å drive butikk før. Politikken må være på konstant jakt etter vedtak som kan tilrettelegge og gi muligheter. Men næringen må også investere i mer enn selve butikken.

Kronikk: Midtbyen - Trondheims hjerte - er svekket

Vi i senior-Høyre i Trondheim ser at gamle oppskrifter ikke lenger fungerer. Her må det tenkes nytt! Vi «gæmlissene» trives godt i Midtbyen, men vi vil nok prioritere det oftere om vi får nye tilbud som kunst og mat, kunst og drikke, klær og musikk, hårklipp og et godt glass. Vi er blitt mer krevende som kunder og søker hele tiden den gode opplevelsen.

Hør våre kommentatorer og gjest Henrik Asheim snakke om Trøndelag sett med Oslo-briller, politiske omkamper og døde divaer

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten