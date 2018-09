Saken oppdateres.

Og der! Er tålmodigheten min slutt. Jeg må si fra. Som RBK-fan er jeg på nesten hver hjemmekamp på Lerkendal stadion. Da føles det helt håpløst å egentlig ikke bli regna med i det gode selskap.

Det at det ikke er bevisst og ondsinnet forskjellsbehandling gjør det ikke til mindre forskjellsbehandling av den grunn. Jeg sitter i rullestol, og er mektig lei av at tilgjengelighet for alle ikke er en prioritet på Lerkendal.

Alt for trange, og ikke minst brannfarlige rullestoltribuner. Når det kommer noen med store rullestoler må folk som allerede er på plass, flytte seg sånn at disse kommer forbi. Det blir ofte stor trengsel på tribunen, fordi den er så smal. Det er direkte brannfarlig. Når de på raden foran reiser seg opp, blir det null sikt til banen for oss som ikke kan reise oss. Selvfølgelig er det akkurat der russen står på 16. mai-kamp, og de blir stående hele kampen. Derfor skal ikke jeg på 16. mai-kamp mer. Jeg ser ikke uansett, og kaster ikke bort tid og penger på å være der.

Parkeringsvaktene vet ikke hva en HC-parkering er til for, og hvordan den fungerer for forskjellige folk med forskjellige behov. Derfor har jeg flere ganger enn jeg kan telle blitt henvist til en parkeringsplass som er ubrukelig for meg, fordi det er for trangt å komme seg ut på førersiden.

På utsiden av stadion er det for få HC-parkeringer, og de tas for øvrig ofte opp av biler uten HC-bevis i frontruta. Jeg har sesongkort, og jeg har ledsagerbevis. Før kunne man få ledsagerbillett på mail/Ticketmaster. Det får man ikke lenger, uvisst av hvilken grunn. Derfor må jeg nå ringe før hver bidige kamp for å få ledsagerbevis. På grunn av at stadion er så dårlig tilrettelagt, må jeg stort sett ha med ledsager.

Dere som styrer på Lerkendal stadion: Dere kan ikke ha et så dårlig tilrettelagt stadion, og samtidig gjøre det så tungvint å få med seg en ledsager. Ledsagerbillett skulle selvfølgelig ha fulgt med sesongkortet automatisk for oss som har ledsagerbevis og sesongkort.

Vi lever nå i 2018, og universell utforming bør være en selvfølge overalt hvor mange mennesker ferdes. Spesielt på storstua til Norges største fotballklubb. Både dere som klubb og ikke minst RBK sitt publikum vil tjene på at dere tar publikummet deres på alvor. Fotballkamper skal være til for absolutt alle!

