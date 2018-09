Jaktlaget mitt var klar til å hjelpe enslig politimann

Saken oppdateres.

Vi kom fra gaupejakt og stoppet på en bensinstasjon som hadde kveldsåpent. Sto der og drakk kaffe da en politibil stanset og en ung betjent kom inn.

Vi hilste, men jeg syntes det virket uhyre tynt med kun en mann på nattevakt i bilen. Dette var en trivelig ungdom, og vi slo av en prat. Jeg fortalte ham hvor greit de ordnet det i «det ville vesten» i USA, der det også var langt mellom politimennene. USA innførte derfor i 1878 Posseloven, som fastslo at enhver politimann kunne dra inn til et tettsted og verve så mange betjenter han trengte.

Melding om innbrudd

Han fikk en melding på radioen. Det var innbrudd i et havnestrøk, og jeg spurte om han hadde noen til å hjelpe seg. Svaret var nei – det ville ta for lang tid å få tak i folk fra Trondheim.

Så han dro alene. Jeg fortalte at vi ville komme etter ham som en ekstra sikkerhet, men det nektet han oss.

Uansett. Vi fulgte på i to biler og stoppet ved ei kai. Her rigget vi oss til. Etter en stund kom politimannen og fortalte at fuglen(e) hadde fløyet. En bil hadde kjørt inn og ut og ingenting hadde rukket å bli stjålet.

Gode rifleskyttere

Han spurte meg hva vi hadde gjort, hvis bilen som ble benyttet hadde vært der og han ikke hadde klart å stoppe den. Svaret mitt var krystallklart: På gaupelaget mitt befinner det seg noen av distriktets beste rifleskyttere. Jeg ga beskjed om at vi tar dekkene. Og at vi hadde tatt alle fire hvis det trengtes.

Dette skjedde for mange år siden. Jeg synes at det er verdt å nevne at «The Posse Comitatus» opprinnelig går tilbake til borgervernet i det gamle England, men ble lovpålagt av Amerikas 45. kongress etter at forslaget passerte Senatet 18. mai 1878.

Med nedlegging av et stort antall velfungerende lensmannskontorer blir vel dette veien å gå her i landet også.

Hadde salt opp

Hadde dette vært i en annen tid ute i de vestlige stater i USA, og politimannen som ble landskjent etter å ha skutt en hønsehauk, som drepte hønene hans, hadde kommet ridende inn for å verve nye mannskaper, da hadde jeg og karene mine salt opp og blitt med ham.

Men. Vi hadde ikke blitt med dem som nå er ute etter ham. Vårt politis ledelse må, hvis de fortsatt skal ha noen troverdighet, begynne å vandre under større takhøyder.

Historien rundt en tekstmelding til en ulvejeger i Namdalen, jf. en rekke artikler i Trønder-Avisa, betraktes av menigmann som direkte pinlig.

