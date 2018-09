Jeg er bekymret for mitt eget arbeidssted. Vi jobber i en hverdag i kaos

Saken oppdateres.

Jeg jobber i Trondheim kommune i en heldøgns omsorgsbolig. Jeg jobber med mennesker i en sårbar tid i livet. Noen har mistet mye. Mange husker ikke hva eller hvem de har mistet. Noen mister seg selv. Flere er mer enn syke nok til at de skulle vært på et sykehjem.

Jeg og mine kolleger jobber i en hverdag i kaos. Vi bruker byrå for å dekke opp vakter som ingen av oss har fått spørsmål om å ta. Jeg kunne tatt mange, har til og med sagt at jeg var ledig. Men byråer vil ikke ha bare en vakt her og der lenger. De vil tilby «turnuser» til sine arbeidere. Jo da, jeg forstår det, men vi sitter flere her uforstående til hvorfor de skal få alt av vakter.

Vi har ikke personal med kompetanse til å gi viktig lindrende medisin til dem som trenger det og må ha eksterne pleiere fra trygghetspatrulje, legevakt eller hjemmesykepleie. Det er ikke gjort i en fart. Av og til tar det timer før medisin blir gitt.

Vi har ikke lov å håndtere slik medisin, men det flyter flere ampuller på vaktrommet/lunsjrom. Vi får beskjed om at noen sikkert kan ta det i morgen. Vi har mennesker rundt oss som ikke forstår at dette er farlige medisiner. De har mistet så mye at det er vanskelig å forstå at dette er vårt og ikke deres. Vi må rydde det unna for å få plass til egen mat.

Morfin ligger i ampuller i ett pussbekken. Noen kommer og vil ha hjelp. Finner ikke mobilen. Husker ikke pinkoden heller. Så da ble det 15 minutter lunsj i dag. En halv kopp kaffe og en skive brød. Ikke betalt. Noen må på wc også, så da ble det ikke mer pause på oss.

Dagene er lange. Vi løper rundt, må ordne mat og stell. Noen ligger og har ligget lenge. På slutten av livet. Her er det viktig å opptre rolig og profesjonelt. Bruke tid. Snakke rolig. Ha tid til alle.

Det er ikke mange mennesker som bor her, men alle har ulike behov. Vi har masse kompetanse og hjelper alle med liv og lyst. Vi er på hele dagen. De ønsker mer liv. Mer underholdning. Mer å gjøre. Men noen trenger hjelp til alt. Så det er ikke tid til sang og quiz.

Så er det noen som dør, og vi har bedre tid en stund, til et nytt menneske kommer til oss. Et nytt menneske som har mistet mange og ikke husker hvem eller hva. Og som sikkert skal være hos oss til han eller hun mister seg selv.

Jeg er bekymret for mitt eget arbeidssted. Ikke for min skyld. Men for menneskene jeg jobber for.

Det er mye uro i kulissene. Mange som ikke forstår. Mange som har glemt oss.

