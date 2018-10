Siste nytt: Her og Nå lever!

Frykter full fødeavdeling: - Jeg kan ikke vente en måned og håpe at det går over

Kollega Tron Soot-Ryen går ut i Adresseavisen og er bekymret for framtiden for nyhetsmiljø i NRK utenfor Oslo, fordi programmet Her og Nå ikke lenger har sending fredag ettermiddag.

Som kanalsjef i NRK P1 er jeg glad for at vi har engasjerte medarbeidere som ønsker det beste for publikum og kanalen vår. Som ansvarlig for programsettingen i NRK P1, har jeg et litt annerledes perspektiv enn Soot-Ryen.

Han skriver: «Her og Nå har sendt sin siste fredagssending. Den blir erstattet av underholdning».

Når vi nå legger om sendeskjema på NRK P1 i helgene, er det fordi vi ser at publikum er i et annet modus da enn ellers i uken. Behovet for nyhetsfordypning er mindre tidlig fredag kveld enn det er på samme tid mandag til torsdag. I fredags-programmet Kolafei med radio-profil Rune Nilson får lytterne et program som speiler stemningen de er i eller ønsker seg ved inngangen til helga.

Den totale nyhetsmengden i NRK P1 blir heller ikke mye mindre med det nye helge-sendeskjema, da vi utvider Ukeslutt på lørdag til to timer.

Tron skriver videre: «At det er viktig å ha et levende nyhets-miljø utenfor Oslo, blir lite lagt vekt på, slik jeg og flere kolleger opplever det»

At det er viktig å ha et vitalt nyhetsmiljø utenfor Oslo er vi helt enige om. Men her må vi må løfte blikket og se litt utover egen kanal og redaksjon.

Det er helt riktig at Her og Nå er et svært viktig program for hele landet, fordi det er vesentlig å speile verden fra andre steder enn bare Oslo-gryta. Men i denne sammenhengen må vi ikke glemme hva som har vokst fram i kjølvannet av flaggskipet på Tyholt: Ett av de absolutt mest potente og nyskapende nyhetsmiljø i landet! Her må vi rett og slett huske på de yngre kollegene våre, som sitter i samme lokale.

P3nyheter holder hus på desken ved siden av Her og Nå. En redaksjon som har vunnet Prix Radio for nyheter flere ganger de siste årene, og som ligger i front når det gjelder å fortelle på nye plattformer. Litt lenger borti gangen sitter en annen prisvinnende redaksjon, P3 dokumentar, som gang på gang har imponert med journalistikk og fortellerkunst i særklasse. Begge disse redaksjonene har lært mye av Her og Nå og representerer i dag en viktig del av NRKs aktualitetsjournalistikk.

Tron Soot-Ryen har liten grunn til å bekymre seg. Her og Nå lever i beste velgående og sender seks timer kvalitetsradio i uka. I redaksjonen jobber det svært dyktige journalister, som jeg er sikker på vil sørge for at Her og Nå også i framtida gjør seg bemerket og setter dagsorden. NRK P1 skal fortsatt by på nyheter fra hele landet, men også underholdning og godt selskap.

