Hvem sonet din straff?

Saken oppdateres.

Som den elskelige fru som jeg er, stilte jeg klokken til vekking, selv om det var høstferie og jeg i praksis kunne ha sovet lenge. Dagens begivenhet kunne ikke vente, og klokken 08:00 sto vi på Sluppen og Statens vegvesen, for å plukke opp kjøreseddelen din i påvente av at sertifikatet skal dukke opp i posten. Jeg jublet på dine vegne, glad for at du igjen kunne sette deg bak rattet og selv kjøre inn i solnedgangen, fordi jeg støtter deg og elsker deg!

Din straff var at du ikke fikk nyte den fantastiske sommeren vi har hatt på den dritlekre motorsykkelen din. Du slapp å forhandle om hvem som kunne ta en øl eller et glass vin i godt lag, når vi besøkte venner og/eller familie. I sommer kunne du ta deg en velfortjent dupp i bilen mens vi la mil etter mil bak oss, og hesten… Den fikk kyndig og kjærlig pleie av dem som kunne ta seg bort og fram til dyret.

I dag jublet jeg også på vegne av meg selv, fordi vi igjen er to mennesker som kan dele på hverdagens gjøremål og oppgaver. Misforstå meg rett, jeg kjører både hengerlass og lemper materiale, men vi har også to barn med spesielle behov, som trenger å følges til behandling og hjelp til dagliglivets gjøremål for øvrig. Vi har alle et valg, og må ta konsekvensene av dette. Du kjørte fort nok til at lappen røyk. Jeg hjelper både deg og barna våre, men når jeg tenker etter.

Hvem ble egentlig straffet for at du har kjørt for fort!?

Du kunne vært uten lappen lengre, og har opplevd tiden med egen privatsjåfør som meget avslappende og bekvemmelig. Jeg har stått på stand-by i 24 timer i døgnet for å ivareta hele familien sine behov for transport hit og dit. Dette er ikke en debatt om hvorvidt det er en menneskerett å ha sertifikat og kunne kjøre dit vi til enhver tid ønsker, men reelt sett, hvem fikk den rettmessige straffen for overtredelse av fartsgrensen? Jeg synes det mer lignet premiering, og en utspekulert test på om jeg virkelig mente det jeg sa: I gode og onde dager….