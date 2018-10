Å gjøre et krigsspill til show med VIP-tribune og sjampanjefest, er smakløst

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Forsvaret gjør NATO-militærøvelsen «Trident Juncture» til underholdning og sjampanjefest på Byneset i Trondheim med militært «fyrverkeri» og VIP-tribune, ifølge media. Det hele er «lyden av frihet», ifølge en av Høyres store stjerner på Stortinget, Hårek Elvenes.

Å gjøre et krigsspill til show, er ikke bare smakløst, men en skandale.

Lokale og mer sentralt plasserte oberster flyr rundt og reklamerer for arrangementet nærmest som sirkusdirektører. Hva slags holdninger blant våre offiserer ligger til grunn for slike arrangement, forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen?

En slags nyttårsaften

Et forsvar er dessverre ikke å komme utenom, og militærøvelser må til. Ikke desto mindre er krig noe forferdelig. Krig handler om å drepe. Krig er rett og slett noe svineri!

Dette opphøyer altså forsvarsmakten til noe fint og flott, nærmest en slags nyttårsaften. Nesten på dagen hundre år etter at Den store krigen ble avsluttet med tap av millioner av Europas unge menn.

Man kan for så vidt konstatere at nyttårsaften kom litt brått på Forsvaret i år.

Dagens offisersstand

Dagens offisersstand er av det demokratiske slaget. Men den bør lese seg opp på vår sikkerhetspolitiske historie etter annen verdenskrig og ikke springe rundt som villmenn.

Da statsminister Einar Gerhardsen under tvil meldte oss inn i Atlanterhavspakten i 1949, var tilbakeholdenhet og beroligelse et like viktig element som avskrekking.

Ingen permanente utenlandske militærbaser på norsk jord i fredstid. Senere kom også atomerklæringen.

Glemt politikk

Det ene elementet i balansepolitikken var like sentralt som det andre (NATO-medlemskapet). Dette synes å være glemt både hos den sivile og militære forsvarsledelse i dag. Besynderlig nok.

Eller – likevel ikke tilfeldig? Med folk som Hårek Elvenes på Stortinget, Frank Bakke-Jensen i Forsvarsdepartementet og Ine Marie Eriksen Søreide i Utenriksdepartementet?

Norsk forsvarspolitikk burde ikke være et spørsmål om en blomstrende handelsnæring på Stjørdalshalsen på grunn av en permanent økt utenlandsk kundegruppe.

