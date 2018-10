Vi lurer på hvor mange mennesker de har tenkt å presse inn i denne bydelen?

Saken oppdateres.

Spørsmål til Trondheims byplanleggere:

«Hva er grunnen til den miserable håndteringen av Trondheims byutvikling? Hvorfor sover politikerne når viktige saker presenteres og hvorfor er byplankontoret så tyst?»

Disse spørsmålene ble stilt i Adresseavisen 10. august 2016, men er fortsatt like aktuelle.

Mange er berørt

Jeg skriver fordi jeg er en av mange som er berørt av planene om enda mer fortetting av bomiljøet på Lade. Nærmere bestemt av planene om å bygge 220-280 nye boliger på tomta i den rolige gata Østmarkvegen, et område i en særpreget lavhusbebyggelse, som er solgt til eiendomsselskapet Skanska.

Vi lurer på hvor mange mennesker byplankontoret har tenkt å presse inn i denne bydelen? Eller om byplankontoret i det hele tatt har tenkt eller tenker.

Hvor er de folkevalgte som vi forventer vil forsvare og helst forsterke de gode fellesrommene i byen vår?

Dyrt og smått

Vi er nå vitne til en uvettig fortetting, og utsikter til økonomisk gevinst skjult bak begreper om «bærekraft» og «grønt miljø». I realiteten dreier det seg om å presse flest mulig inn i dyre, og gjerne små «nye» leiligheter. «Nytt er best» er et mantra i Skanskas reklame.

Hvorfor spør ikke byens byplanleggere innbyggerne som bor i området, og alle som er i ferd med å flytte inn i de omkringliggende områdene, hva de ønsker seg?

Hvorfor gjør de ikke som vi hører at de har gjort i en by som Madrid? Der har det vært en eksplosjon av borgerinitiativer, der nabolagsprosjekter har forvandlet ledige bygningar til kulturelle sentre. Gjennom byens urbane parsellhagenettverk, har tomrom i midten av byen blitt omgjort til parsellhager.

Fellesrom

Er det ikke nettopp det vi trenger nå? Initiativ som kan samle innbyggere, arkitekter, politikere og kulturprodusenter som sammen kan utvikle byen og møte klimautfordringene offensivt?

På vårt eget universitet (NTNU) har vi fagekspertise som kan bidra med sine ideer.

Området det her er snakk om egner seg utmerket til et slikt formål. Her ligger det en rekke gamle, falleferdige drivhus med busker og gress rundt og venter på at noen skal gjøre området om til et fellesrom for glede og sunn aktivitet.

