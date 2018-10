Batmans liv kostet ikke en skattekrone

Saken oppdateres.

Svar på innlegg fra Erik Tofte i Adressa lørdag 20. oktober: «Katten burde vært befridd fra sine lidelser» Hei Erik! Så flott at du reagerer på innlegget om Batman. Det er trist at du bare reagerer på at han fikk hjelp. Innlegget handler om at det offentlige ikke tar ansvar i problemet med eierløse dyr. Det handler om at det frivillige Norge finansierer det som er det offentliges oppgave. Jeg ønsker derfor å opplyse mer i saken. Du er kanskje litt forutinntatt når du vet hva som er best for Batman, bare ved å lese en kronikk? Kanskje ikke det beste utgangspunktet for å avgjøre liv og død?

LES OGSÅ: Katten «Batman» ble funnet alene ute med brudd i albuen. Det er ingen som savner ham

Det ble tatt røntgenbilder av Batman. Bildene ble vurdert av veterinær og deretter sendt til en ortoped. Det var klart svar tilbake at han kan få hjelp. Så tro meg på at hvert enkelt dyr vurderes med veterinær, alltid. Hvis det av dyrevernsmessig og prognostiske årsaker anbefales avliving så gjøres det. Batman er oppe og leker nå. For første gang i sitt liv har han det bra. Det er vel verdt en operasjon? Når du bekymrer deg for bruken av offentlige midler, så har privatpersoner gitt pengegaver som dekker hans operasjon fullt ut. Så ingen av dine skattekroner er brukt. Så kan vi diskutere om det er best å bli avlivet om man har beinbrudd og lus?

LES OGSÅ: Mann i 70-årene dømt etter å ha satt mange katter i «hjelpeløs tilstand»

Det frivillige Norge bruker enorme ressurser for å gjøre en innsats for eierløse og forlatte dyr. Det offentlige tar ikke ansvar. Vi vurderer alltid ressursbruken nøye. Denne gangen kom det Batman til gode. Husk at midlene i denne saken ble gitt direkte til Batman for at han skulle få hjelp. Det betyr at hver enkelt krone er gitt av personer som synes hans liv er verdt det. Takk til alle dere som gir støtte! Oppdatering med film og bilder finnes på våre nettsider og Facebook. Batman forever! Dyrebeskyttelsen Norge brukte 11,5 millioner på veterinærutgifter i 2017. Det er 28 lokalavdelinger i vår organisasjon. Vi hjalp 7500 dyr med å få nytt hjem. Dessverre er det mange som dør, alene, utsultet, syke, skadet, livredde og forfrosne. Vi kan gjøre noe med dette gjennom obligatorisk id-merking, kastreringskampanjer, dyrevelferdsplaner i kommunene og full momskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Hør våre kommentatorer snakke om - Sladder har blitt en del av politikken

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten