Hæ, skal vi slukke brannen med bensin?

Aps fylkesordfører Tore O. Sandvik gjør sitt ytterste for å spore av en nødvendig debatt om flyreiser og CO2-utslipp. Sandviks utspill er uansvarlig og baserer seg på tvilsomme antagelser.

I debatten om hvordan vi skal møte den alvorlige trusselen fra global oppvarming, våget Venstre-politiker Ketil Kjenseth i torsdagens Adressa seg utpå med et drastisk forslag om at vi kanskje må rasjonere på antall flyreiser for å nå de krevende utslippsmålene. Det skulle han ikke ha gjort, ifølge Aps fylkesordfører Tore O. Sandvik. For vi skal ikke fly mindre, vi skal fly mer, utbasunerte Sandvik. Med dette gjør Sandvik sitt ytterste for å torpedere debatten. Han trenger selvsagt ikke å være enig med Kjenseth, men bør i det minste erkjenne det åpenbare; flytrafikken står for store problematiske CO2-utslipp som bør diskuteres.

Sandviks reaksjon framstår nærmest parodisk når bakteppet for Kjenseths forslag er FNs noen uker gamle og skremmende rapport om konsekvensene av å ikke begrense den globale temperaturøkningen til maksimum 1,5 grad celsius. Så, hva er det fylkesordfører Sandvik egentlig sier, skal vi slukke brannen med bensin? Eller bryr han seg egentlig ikke om trusselen fra global oppvarming?

Først begrunner Sandvik dette ut ifra at verdiskapingen og den positive utviklingen i samfunnet beror på at vi må fortsette å fly som før, og gjerne mer. At fly fortsatt vil ha en viktig rolle å spille i Norge tror jeg både Kjenseth og de fleste andre vil si seg enig i, men at Sandvik forsøker å drepe hele debatten om de skyhøye CO2-utslippene fra flytrafikken er helt urimelig.

Videre hevder han at «en moralistisk klimakamp bygger bare opp motstand i opinionen». Dette utsagnet virker å hvile på antagelsen om at folk flest ikke er villig til å endre på noe de liker å drive med. Sandvik har jo rett i det at utenlandsreiser er flott og at «vi utvider horisonten, lærer om andre kulturer, får med oss kunst og kulturopplevelser».

Jeg mener likevel at Sandvik bommer grundig i sin analyse av «opinionen» og folk flest. Som representant for folk flest, vil jeg bruke meg selv. Jeg liker å fly til spennende byer og steder som New York, Barcelona og Gdansk. Jeg forstår samtidig også at jeg må fly mindre hvis vi skal redusere CO2-utslippene drastisk. Når argumentene for å redusere CO2-utslippene er så sterke, lever jeg fint med dette offeret.

Kontrollspørsmålet blir da om jeg er helt forskjellig fra folk flest og «opinionen». Det har jeg vanskelig for å tro. Jeg tror at folk flest forstår alvorligheten i klimaproblemet og er åpne for å endre sine vaner. Derfor er det å snakke om problemene med at fly spyr ut CO2 ikke moralisering, men påpeking av fakta som folk naturligvis vil ta stilling til.

Samtidig tror jeg også at det er viktig å ha med seg ordtaket om at «gammel vane er vond å vende». Når problemet er så stort, og vi er så små, er det lett og føle avmakt. Og når vi heller ikke føler problemet direkte på kroppen i hverdagen er det også lett å fortsette i det vante og trygge.

Så, jeg sier ikke at det er lett å få med seg alle på å endre vaner eller at mindre flyreiser vil løse hele problemet. Men det er likevel sterkt kritikkverdig at Sandvik i sin posisjon som fylkesordfører feier vekk en viktig debatt om nødvendig klimahandling. Det er ikke sikkert Kjenseths forslag om flyrasjonering er den rette medisinen, men debatten han legger opp til om uholdbart høye CO2-utslipp fra flyreiser er høyst nødvendig. Det forstår Kjenseth, jeg og folk flest. Og det burde også Sandvik forstå.

