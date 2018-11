NSB eller britiske Go-Ahead? Nå kommer jernbane-anbudene til Trøndelag

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Kaptein Jensen: – Jeg føler at vi har fått for mye kritikk

Trondheim er helt avhengig av oss for å bli kulturhovedstad

Trump mener Republikanerne gjorde et historisk godt valg

Koteng ser ut til å ha et problem

Jeg synes det er trist at min sønn på åtte år ikke skal få oppleve skolekonserter

Jeg mistet hørselen brått som 7-åring. Vi som er «svake» må kjempe hver eneste dag for å bli tatt på alvor

Vi holder ut helt forferdelige opplevelser med hjelpeapparatet, for barnas skyld

Saken oppdateres.

Nå kommer jernbaneanbudene til Trøndelag. Det er vår tur til å bli enheter og statistikk på nyliberalismens jaktmarker når Trafikkpakke 2: Nord går under hammeren. Det handler om drift av Dovre-, Rauma-, Røros-, Nordlands-, Trønder- og Meråkerbanen og Saltenpendelen.

Trafikkpakke 1: Sør, med «togproduktene» Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen gikk til britiske Go-Ahead. Tilbudet var 21 prosent under nærmeste selskap. Dagsavisen (23/10) skriver at Go-Ahead vil få ca. 150 millioner i året fra staten, mens NSB i år får 486 millioner for strekningene.

Go-Ahead slaktes i en passasjerundersøkelse: Dårlig punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser. Ved privatisering presses det som presses kan for profitten. Konkurranse er kanskje sunt for en sjef, som når David Brown i Go-Ahead tjener 36 millioner i 2014/15, men for de ansatte? For passasjerene?

Les også: Ingen tar toget til flyplassen. Årsaken er like enkel som 2 + 2

Svenske eksempler har krav om økt effektivitet som presser arbeidstider og arbeidsforhold for de ansatte. Økt bruk av korttidsansatte svekker kompetansen og faget over tid. Passasjerene forsøkes blendet med «service», «fleksibilitet» og «nye digitale løsninger», som prioriteres over sikkerhet. Det blir fort viktigere å se bra ut, fremfor å faktisk være det.

Oppsplitting og privatisering av jernbanen – som regjeringen gjør med en iver lik mannen med ljåen – fordyrer, senker kvaliteten og forstyrrer utviklingen. Et problem med jernbanen er at 90 prosent av nettet er ensporet og gammelt, ikke at internasjonale selskap forhindres å tjene penger på å gamble med sikkerheten til passasjerer og ansatte.

Frist på Trafikkpakke Nord er desember, og Jernbanedirektoratet ønsker kontraktene signert til sommeren, og drift fra 2020. Klassekampen (3/11) skriver at pris prioriteres 50–60 prosent, kvalitet 35–45 prosent og oppdragsforståelse 5 prosent.

Les også: Derfor lønner det seg å betale sesonggebyr med piggdekk

Kvaliteten må opp

Det er ganske utrolig, har partikollega og ordfører i Saltdal, Rune Berg, påpekt. Vi vil ha opp kvaliteten på banen. I mange tilfeller ser vi at det ikke er så nøye i Nord-Norge som ellers i landet.

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp): Det er ikke overraskende at regjeringen tar ned kvaliteten. Vi har en regjering som ikke ønsker å ha likeverdige tjenester overalt.

Kanskje Go-Ahead ikke prøver seg på Trafikkpakke Nord, kanskje NSB får det? Det som er sikkert, er at løsningen ikke er oppsplitting og forvitring. Løsningen er å ruste opp. Reverser privatisering og oppsplitting av jernbanesektoren.

Les også: Vi holder ut helt forferdelige opplevelser med hjelpeapparatet, for barnas skyld

Framtidas jernbane

Se fremover! Løft blikket! Knytt Norge sammen i et driftssikkert og raskere tilbud. Jobb for vedlikehold, flere krysningsspor og nye signalsystem. Innfri løfter om å elektrifisere; kanskje la banestrekninger være hydrogen?

Vi kan ikke frasi oss ansvaret med jernbanen. Vi må se framtidas jernbane, spesielt fra Trøndelag og nordover, når veksten i sjømattransport ut av Nord-Norge forventes å øke enda mer.

Målet er at tog skal være det mest attraktive transporttilbudet mellom landsdelene, ikke at vi kutter det opp og kaster det ut av landet.

Hør podkasten «OmAdressert» live fra Litteraturhuset med våre kommentatorer og gjest Mads Bones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten