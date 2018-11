Skam dere Rosenborg. Min applaus får dere ikke mer

Måtte stå over sønnens fotballkamper for å jage ekstravakter

Saken oppdateres.

Nicklas Bendtner er foreløpig dømt til ubetinget fengsel, tiltalt for vold og grov vold. Jeg gjentar; grov vold.

Etter å ha blitt provosert av en taxisjåfør tildeler Bendtner vedkommende et knyttneveslag i hodet. Mannen faller i bakken. Bendtner sparker mannen som ligger nede. Det er uvisst hvor sparket treffer. Dette husker ikke voldsofferet, for han har besvimt og ligger med brukket kjeve.

Hva skjer? Jo, Bendtner går. Voldsofferet ligger på bakken, voldsutøveren forlater stedet.

Rosenborgs svar

Rosenborg svarer: «Vi skulle gjerne ha vært foruten denne saken. Han får straffen sin i Danmark, han er her som fotballspiller, og da må vi legge til rette for det. Vårt fokus er å ta vare på Bendtner».

Jeg gjentar; ta vare på.

Skam dere Rosenborg!

Det dere skulle ha sagt er: Slike hendelser ser vi på som forkastelige! Fotballspillere som utøver vold er uaktuelle for oss. Vi ønsker å ha fotballspillere i Rosenborg som viser gode holdninger, har god moral, er seriøse og som er et godt forbilde for barn og unge.

Signaleffekten

Hva signaliserer dere til tusenvis av barn og unge som blir utsatt for vold? Barn og unge som ser opp til fotballspillerne i Rosenborg, som ser på dem som helter og forbilder.

Hva signaliserer dere til voksne som blir utsatt for vold? For at alt dere klarer å uttrykke i media er at dere har fokus på å «ta vare på» voldsutøveren.

Takk og farvel

Voldsutøveren fortjener ikke ivaretakelse. Det gjør voldsofferet.

Skam dere! For at dere ikke er deres samfunnsansvar bevisst, for at dere ser på voldsutøvelse som forenlig med toppidrett. Er det slike verdier Rosenborg ønsker å formidle?

Takk og farvel, Rosenborg og Lerkendal.

Applausen min får dere ikke mer. Jeg hyller ikke voldsutøvere.

