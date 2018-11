Du som tjener minst, taper mest

Saken oppdateres.

Uten pensjon fra første krone forsterkes lønnsforskjellene. Lavtlønte rammes hardest av at vi ikke har pensjon av første krone. Er du deltidsarbeidende, eller heltidsarbeidende med lav lønn kommer du dårligst ut. Dagens lovverk er utdatert og rammer svært uheldig. Ifølge loven om obligatorisk tjenestepensjon, skal bedriftene spare minst to prosent av den ansattes lønn – det vil si: Bare av den lønna som overstiger 1G, altså 97000 kroner.

Hva betyr dette i praksis? Har du en årsinntekt på litt under 200000 kroner, får du bare tjenestepensjonsopptjening for annenhver krone. Er inntekten din nærmere 600000 kroner, får du opptjening for fem av seks kroner. Slik forsterkes lønnsforskjellene inn i pensjonisttilværelsen. Det rammer først og fremst kvinner og lavtlønte, og er helt urimelig.

Det skal være en selvfølge at hele lønna skal gi grunnlag for din fremtidige tjenestepensjon. Det må en lovendring til dersom dette skal rettes opp for å sikre at opptjeningen starter fra første krone.

Politikerne må sørge for at ordningen blir i tråd med pensjonsreformens prinsipper. Ett av de prinsippene er at du skal ha pensjonsopptjening for hele inntekten gjennom hele yrkeskarrieren, ikke bare deler av den. Dette er en viktig sak for veldig mange som har deltidsarbeid, og alle de med lav lønn i heltidsstillinger.

Politikerne på Stortinget må sørge for at denne urimeligheten rettes opp, slik at alle kan få pensjon av hele lønna.

