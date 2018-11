I dag kan vi handle mens vi sitter på bussen

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Det er ikke mangel på parkering eller lange køer som gjør at jeg ikke handler i Midtbyen. Kjenner du som butikksjef ikke til forkortelsene ML, VR, AI eller SoMe, er det kanskje ikke så rart butikken går dårlig.

Nok en butikk i Midtbyen legger ned. Eieren forklarte sviktende salg med endrede handlevaner, og som vi har hørt mange ganger før – omlegging av biltrafikken. Butikkeiere hevder at Midtbyen er lite attraktiv, selv om byen er langt fra folketom på søndagene. Folk strømmer til byens kulturtilbud.

Måten vi handler på har endret seg dramatisk de siste ti årene. I dag kan du gjøre unna ukens storhandel av matvarer, mens du sitter på bussen til jobb. Og få matvarene levert på døra når du kommer hjem fra jobb. Trenger du nye sko, bestiller du på nett, og får de levert hjem noen dager senere. Er du ikke fornøyd, varsler du om at du ønsker å returnere varene. Postmannen henter, samtidig som du får levert et nytt par i hånda.

Jeg setter pris på de gode butikkene vi har i byen vår, og handler gjerne der. Dessverre taper de altfor ofte mot bekvemmeligheten med å bestille noe fra sofaen. I en travel hverdag, med levering og henting i barnehage, blir det 1–0 til nettbutikkene.

Jeg forundres over at jeg sjelden får nyhetsbrev fra butikker i Midtbyen. De jeg mottar, er ikke målrettet mot meg og mitt handlemønster. En viktig grunn til Amazon sin suksess er evnen til å tilby meg bøker jeg får lyst til å lese. Butikkene bør sende meg nyhetsbrev og blogger som matcher mine handlevaner. Lurer du på hva de beste gjør, sjekk ut StitchFix. Dette firmaet løfter kleshandel til en helt ny dimensjon.

Papiraviser har fortsatt en rolle i kommunikasjon mot kundene. Men skal du treffe målgruppen din, bør det være i kombinasjon med andre kanaler. Her er klesbutikken Carma et eksempel til etterfølgelse, hvor 36 000 følgere jevnlig får flotte bilder med blant annet butikkens produkter på Instagram. Lykkes du på slike plattformer, vil det løfte butikken. I tillegg har Carma valgt å kombinere fysisk butikk med nettbutikk på en utrolig god måte, og beholdt følelsen av personlig service også online.

De fleste nettbutikker har tilhold utenfor Trøndelag, som betyr 2–3 dager fra bestilling til levering. Butikkene i byen har derimot mulighet til å levere varene samme dag. Er det vanvittig å tenke seg at butikkene leverer varer med sykkelbud, eller at ansatte avslutter dagen med å levere til lokale kunder? I Reykjavik kan du få levert takeaway med drone …

Ja, det er fortsatt viktig med parkering og tilgjengelighet til butikkene i Midtbyen. Det alene vil ikke være nok for å hindre nedgang i salget. Hyggelige uteplasser, lekeplasser og et godt kulturtilbud vil dra folk til Midtbyen. De grepene som nå tas vil trolig gi mere folk i byen, selv om biltrafikken får svakere vilkår. Skal butikkene være liv laga for det 21. århundre må butikkene gå sammen i å tilegne seg ny kunnskap, og endre seg i tak med den digitale utviklingen.

