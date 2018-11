(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Ikke er det gjesteparkering, og ikke mulighet for parkering i gata. Helt sant!

Det blir ikke gratis parkering fordi det tar tid å endre skiltene? What? Nå tuller du

Det er ikke mangel på parkering eller lange køer som gjør at jeg ikke handler i Midtbyen

Jeg liker å sykle, gå, ta buss eller tog og kjøre bil.

Vi bor i ei blokk med en - 1 - parkeringsplass til hver i kjelleren. I blokka ved siden av blir det bare halvparten av beboerne som får sin egen parkeringsplass.

Ikke er det gjesteparkering, og ikke er det muligheter for parkering i gata. Helt sant!

Blir bøtelagt

Naboen er ei pleietrengende dame som får bistand fra hjemmetjenesten flere ganger i døgnet. Hvor skal disse folkene fra hjemmetjenesten parkere?

Jeg har flere ganger sett at «firmabilen» er blitt bøtelagt. Det er billig for kommunen det!

Jeg har flere ganger hatt behov for servicefolk, men hvor skal de parkere arbeidsbilen sin?

Går ikke med buss

Av og til ber vi også folk som bor litt utenfor byen hjem til oss, og de lurer på hvor det er mulig å finne en plass de kan parkere bilen.

Skal de sette igjen bilen på «park & ride» utenfor byen og ta bussen? Særlig! Da sier de heller: Vi kommer en annen gang, vi.

Vi vil gjerne at ungene skal være aktive, men det er dessverre sånn at vi ikke rekker kampen i en annen bydel hvis vi skal ta bussen.

Vi skal leve et liv

Jeg skjønner at jordkloden har det fælt, og at vi alle må bidra, men i mellomtiden skal vi leve et liv.

Og mens livet leves, venter vi på at kommunen bygger store syke- og aldershjem, for det å få hjemmetjeneste blir etter hvert vanskelig.

Eller er det sånn at «noen» tenker store tanker og regulerer trafikk, bygging, tjenester og klimautslipp sånn at Trondheim og verden ellers blir et samfunn hvor vi er fleksible, effektive og har det godt sammen - med og uten bil?

