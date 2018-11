Trist å være supporter når spissene scorer få mål

- Det må også legges til rette for at bilistene kommer fram, både på Lade og på Tiller

Hva skal man forvente av RBK som Rosenborg-supporter? Hvor skal man starte når man skal evaluere RBK? Jeg starter med hva jeg har av forventninger som supporter. Siden 1988 har jeg fulgt og blitt inderlig glad i RBK- fotballen. Lista ble lagt, etter hvert skyhøyt. Kan man forvente at det kommer en ny trener som greier å gjøre RBK til det RBK jeg ble glad i? Trolig nei.

Hvorfor ble folk så glade i Nils Arnes RBK? Rosenborg presterte ikke maks under Nils Arne i hver kamp heller. Men gjennomgående greide RBK den gang å bygge et lag av lokale spillere som spilte underholdende angrepsfotball. De øvde på samme greia hver dag, og lyktes da poteten skulle tas opp. I dag henter RBK spillere til mange millioner, så sjansen til å bygge gode lag er der alltid. Men det er klart, lokale spillere og unge talent gjør det lettere å identifisere seg med klubben. Så lokal tilhørighet må alltid være representert i klubben.

Det jeg tror folk stort sett har savnet er angrepsspillet som kjennetegnet RBK i Nils Arne-perioden. Men som sjakkspillerne har tilegnet seg angrepsspillet til Magnus Carlsen, så er det kanskje blitt vanskeligere å gjennomføre nettopp det gode RBK-angrepsspillet i dagens fotball. Da jeg så Ranheim på Lerkendal i år tenkte jeg: Jo, det går an for et nyopprykket lag å spille underholdende, så da må det være mulig for RBK også.

Så hvordan skal Rosenborg vinne serie og cup på en underholdende måte? Jeg tror folk vil se direkte pasningsspill, samtidige bevegelser, løpskraft og mål. Gjerne begge veier, bare RBK vinner til slutt. Derfor er det spesielt trist i år å være RBK-supporter når spissene er langt fra å være toppscorer. Det hjelper så lite å ha to forsvarsspillere og en keeper (i verdensklasse), når folk kommer til Lerkendal for å se spillet fremover på banen. Så hvordan skal styret lykkes med å finne en trener som greier å oppnå dette?

Ute i verden finnes det nok en trener som kan passe, en som over tid greier å bygge et lag. Lage gull av gråstein, få spillerne til å trene mest, øve mest og som har en tydelig angrepsfilosofi. En som lar talent få prøve seg og som har karisma. Om denne treneren kommer fra Tyskland eller fra Ranheimsfjæra har jeg ikke noen formening om. Den som kommer inn får uansett ikke lang tid på seg til å bygge lag. Det hjelper ikke å vinne seriegull heller. Du må gjøre det på rett måte. Og måten det skal vinnes på sitter nok styret i RBK på. De har sikkert sine forventninger de også.

